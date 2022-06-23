18 случаев, когда у людей была всего одна задача, но принцип «и так сойдёт» победил
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18 случаев, когда у людей была всего одна задача, но принцип «и так сойдёт» победил

18 случаев, когда у людей была всего одна задача, но принцип «и так сойдёт» победил

Можно относиться к своей работе по-разному. Кто-то страдает от перфекционизма и до бесконечности оттачивает каждую даже несущественную мелочь. А кто-то впадает в другую крайность, руководствуясь принципом «и так сойдёт», даже если результат выходит откровенно плохим. Мы собрали для вас примеры как раз таких ситуаций.

Лук с картошкой на местах

Лобовое стекло

Начальник, ребёнок нарисован!

Ступеньки идеальной высоты

Мастерство парковки

Ох, нелёгкая это работа…

Что-то пошло не так

Как не надо устанавливать металлическую крышу

Нормальная рука у манекена!

Кстати, у нас есть целая подборка манекенов, которые вызывают недоумение или даже пугают.

Кажется, шлем нужно надевать иначе

Телевизор установлен!

Вернёмся в магазин: как вам такие арбузы?

Какая большая картошка!

Перфекционисты, не смотрите!

Посмотрите лучше на случаи, когда случайные вещи неожиданно совпали друг с другом.

Когда нет кнопки «вниз»

Но ведь вниз — это как вверх, только наоборот, правильно?

Это лестница, что вам не нравится?

Вниз головой

Теперь манекен никто не украдёт!

А вы встречались с подобными ситуациями?

# Интересное
По материалам: twizz

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