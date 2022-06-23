18 случаев, когда у людей была всего одна задача, но принцип «и так сойдёт» победил
Сегодня, 03:45
Можно относиться к своей работе по-разному. Кто-то страдает от перфекционизма и до бесконечности оттачивает каждую даже несущественную мелочь. А кто-то впадает в другую крайность, руководствуясь принципом «и так сойдёт», даже если результат выходит откровенно плохим. Мы собрали для вас примеры как раз таких ситуаций.
Лук с картошкой на местах
Лобовое стекло
Начальник, ребёнок нарисован!
Ступеньки идеальной высоты
Мастерство парковки
Ох, нелёгкая это работа…
Что-то пошло не так
Как не надо устанавливать металлическую крышу
Нормальная рука у манекена!
Кстати, у нас есть целая подборка манекенов, которые вызывают недоумение или даже пугают.
Кажется, шлем нужно надевать иначе
Телевизор установлен!
Вернёмся в магазин: как вам такие арбузы?
Какая большая картошка!
Перфекционисты, не смотрите!
Посмотрите лучше на случаи, когда случайные вещи неожиданно совпали друг с другом.
Когда нет кнопки «вниз»
Но ведь вниз — это как вверх, только наоборот, правильно?
Это лестница, что вам не нравится?
Вниз головой
Теперь манекен никто не украдёт!
А вы встречались с подобными ситуациями?
По материалам: twizz