Александр Носик заявил что сериал «Мухтар» сломал ему карьеру

Актер Александр Носик пожаловался на свою судьбу. Сериал «Мухтар» пользовался большим успехом у зрителя и был продлен на целых 12 сезонов. Первого хозяина служебно-розыскного пса сыграл Александр Носик. Однако он покинул проект сразу после второй части, обвинив создателей в непрофессионализме. Александр Носик покинул проект в начале 2000-х. Артист объясняет свое решение низким качеством сценарного материала. Исполнителю главной роли приходилось самостоятельно вносить правки в сценарий, чтобы герои не выглядели плоскими. «Недавно встретился с одним из авторов. Он: «Я вообще-то писал для тебя». А я вот бегал по площадке и кричал: «Дайте мне этого автора! Порву!». Это не проявление звездной болезни. Просто приходишь на площадку, открываешь сценарий и думаешь: «Едрена вошь, они хоть помнят, что писали в предыдущей сцене», — негодовал актер.Впрочем, Александра волновала не только творческая часть работы. Звезда потребовал, чтобы ему повысили гонорар. «Когда затеяли разговор про третьего «Мухтара» я честно сказал, либо платите мне много денег — потому что все, кто уже снимался, квартиру в Москве покупали, — либо делаем материал хороший, либо дайте мне несколько ролей в другом формате. Потому что, приходя на пробы, слышал: «Мухтара не зовите, даже пробовать не будем». Я навяз на зубах как персонаж, и меня уже могли не снимать. Поэтому, когда просил большие деньги, объяснял, что лет пять не будет снимать никто. Мне сказали «нет» по всем пунктам», — вспоминал звезда. В итоге Носик остался не только без роли в детективном сериале, но и без больших работ в кино. «Меня перестали вообще снимать. Вообще. Меня иногда по незнанию вызывали на пробы, а потом говорили «до свидания», — пожаловался 50-летний Александр в интервью «Откройте, Давид!».