Аллерголог рассказала, кого чаще всего кусают комары
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Аллерголог рассказала, кого чаще всего кусают комары

Аллерголог рассказала, кого чаще всего кусают комары

Комары чаще всего кусают людей с тонкой кожей, заявила врач иммунолог-аллерголог Ирина Ярцева. По ее словам, насекомые видят инфракрасное излучение и чувствуют тепло, исходящее от кровеносных сосудов.

Врач уточнила, что реакция на укус комара также зависит от толщины кожи, но, помимо этого, есть и индивидуальные факторы, например аллергия.

«На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное — не расчесывать место укуса. Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция», — посоветовала Ярцева, чьи слова приводит радио Sputnik.

Она также отметила, что комары больше всего проявляют активность в летнее время. Особенно много их становится под вечер. Аллерголог порекомендовала защищаться от укусов с помощью специальных спреев и выбирать более закрытую одежду.

«В помещении помогают аэрозоли, средства горения (свечи), которые имеют определенный запах и отталкивают насекомых», — добавила она.

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По материалам: pnp.ru

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