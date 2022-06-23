AMD FidelityFX Super Resolution 2 теперь доступна для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В июне прошлого года разработчики игр для Xbox Series X | S получили доступ к новой функции — AMD FidelityFX Super Resolution. После этого вышло несколько десятков игр, которые используют эту функцию для улучшения производительности в играх и качества графики в них.

Теперь же разработчикам доступна AMD FidelityFX Super Resolution 2 — вторая версия инструмента. Предполагается, что новая версия технологии AMD позволит уменьшить количество игр, которым на Xbox Series X и Xbox Series S приходится идти на компромиссные решения с разрешением для достижения высокой частоты кадров.

AMD FidelityFX Super Resolution 2 — технология масштабирования, использующая машинное обучение для получения более четкого изображения из сцен со сравнительно низким разрешением, без ущерба для частоты кадров. Технология позволяет разработчикам меньше жертвовать частотой кадров или визуальными эффектами для поддержания высокого разрешения.

Ниже можно посмотреть сравнение AMD FidelityFX Super Resolution и AMD FidelityFX Super Resolution 2 (при работе на PC) на примере игры Deathloop от Arkane.

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