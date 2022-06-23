Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала спецоперации

Вадим Карасев

Microsoft: в США вырос трафик на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине

Американские пользователи стали чаще заходить на сайты российских СМИ после начала специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно из доклада Microsoft «Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны».

Согласно исследованию компании, с 24 февраля, то есть после начала спецоперации, трафик на сайты телеканала RT и радиостанции Sputnik вырос в США на 82 процента.

Также в документе утверждается, что интерес к ресурсам российских СМИ проявили и украинцы. Как выяснили в Microsoft, после начала спецоперации число просмотров сайтов RT и Sputnik на Украине увеличилось на 216 процентов.

Специалисты компании предположили, что это может быть связано с тем, что канал и радио используют «многоязычный подход». «RT и Sputnik публикуют контент более чем на 20 языках», — говорится в докладе.

В марте постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik на территории всех стран объединения. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

Перед этим сообщалось, что американские социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали все аккаунты RT в европейских странах.