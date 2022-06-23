Анна Нетребко попала на огромные бабки

Оперная певица Анна Нетребко отказалась от огромных денег. Артистка, сделав выбор в пользу Европы, отказалась от огромных гонораров в России. Об этом свидетельствуют открытые данные на сайте Госзакупок, которые огласил в своем канале Яндекс.Дзен публицист и писатель Евгений Додолев. В конце 2021 года Анна Нетребко заключила контракт на участие в постановках Мариинского театра на сумму свыше 13 миллионов рублей. При этом за одну партию народной артистке России обещали оплату в 2 миллиона 250 тысяч. Краснодарская оперная дива до последнего держала нейтралитет, а когда лишилась мировых сцен, предпочла откреститься от России, заявив, что ее ничего не связывает с этой страной. Теперь все это для певицы, как говорят, будет «мимо кассы»: дорогостоящие проекты в нашей стране остались в прошлом и надолго.В Европейских театрах, по словам эксперта, Анна Нетребко работала на то, чтобы ее имя приобрело мировую известность, а гонорары на самом деле там платили символические. Анна Нетребко этой весной попала под жесткие санкции со стороны европейских партнеров. Российская артистка была уволена из Метрополитен-оперы, а затем с ней расторг контракт еще и немецкий менеджмент. Недавно Нетребко приезжала в Штаты для того, чтобы проститься с той частью жизни, которая там прошла. Многих интересовало, какая судьба ждет квартиру в Нью-Йорке, которая была куплена Нетребко в ипотеку. Как оказалось, оперная дива потеряла эту недвижимость. «Нью-йоркской квартиры больше нет», — призналась Анна. В сети предполагают, что у Анны отобрали квартиру сразу после изгнания из театра.