Arcane Research: доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года
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Arcane Research: доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года

Arcane Research: доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года


Денежный поток от добычи биткоина сократился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года — до уровней двухлетней давности. На это обратили внимание аналитики Arcane Research.



Эксперты отметили, что ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч. Устаревшие Antminer S9 при текущей цене криптовалюты работают в убыток.


Публичные майнинговые компании в основном имеют доступ к более низким энерготарифам. К тому же их парк оборудования состоит из высокоэффективных устройств, отметили аналитики. 


Несмотря на это, в мае майнеры продали 100% добытых за месяц биткоинов. С начала года они реализовывали от 25% до 40% сгенерированной криптовалюты.


По словам специалистов Arcane Research, давление на прибыльность майнинга, помимо падения цены, оказал рост хешрейта биткоина и, соответственно, сложности. Вычислительные мощности увеличивались на фоне значительных инвестиций в новое оборудование.


11 июня хешрейт (сглаженный 7-дневной скользящей средней) достиг максимального значения, приблизившись к 231 EH/s, согласно Glassnode. К 21 июня показатель резко сократился до 207 EH/s.


Данные: Glassnode.

Падение мощности сети на 10% за несколько дней могло быть вызвано отключением переставших приносить прибыль устройств.


В мае доход майнеров первой криптовалюты сократился на 22% по сравнению с показателем апреля — до $906 млн.


Напомним, аналитики Arcane Research допустили дальнейшее снижение цены биткоина до отметки $10 350.

# Экономика arcane research, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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