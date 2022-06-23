Arcane Research: доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года

Денежный поток от добычи биткоина сократился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года — до уровней двухлетней давности. На это обратили внимание аналитики Arcane Research.

Why are the #bitcoin miners forced to sell their precious bitcoin?



Their cash flows are plummeting. The Antminer S19 only makes $13k per BTC - an 80% decline from the November peak (power price of $40 per MWh). https://t.co/BxVMUP4MVR pic.twitter.com/PHG4HSXhPC — Jaran Mellerud (@JMellerud) June 22, 2022

Эксперты отметили, что ASIC-майнер последнего поколения Antminer S19 приносит около $13 000 в расчете на один добытый BTC при стоимости электроэнергии $40 за МВт∙ч. Устаревшие Antminer S9 при текущей цене криптовалюты работают в убыток.

Публичные майнинговые компании в основном имеют доступ к более низким энерготарифам. К тому же их парк оборудования состоит из высокоэффективных устройств, отметили аналитики.

Несмотря на это, в мае майнеры продали 100% добытых за месяц биткоинов. С начала года они реализовывали от 25% до 40% сгенерированной криптовалюты.

По словам специалистов Arcane Research, давление на прибыльность майнинга, помимо падения цены, оказал рост хешрейта биткоина и, соответственно, сложности. Вычислительные мощности увеличивались на фоне значительных инвестиций в новое оборудование.

11 июня хешрейт (сглаженный 7-дневной скользящей средней) достиг максимального значения, приблизившись к 231 EH/s, согласно Glassnode. К 21 июня показатель резко сократился до 207 EH/s.

Данные: Glassnode.

Падение мощности сети на 10% за несколько дней могло быть вызвано отключением переставших приносить прибыль устройств.

В мае доход майнеров первой криптовалюты сократился на 22% по сравнению с показателем апреля — до $906 млн.

Напомним, аналитики Arcane Research допустили дальнейшее снижение цены биткоина до отметки $10 350.