Arcane Research: доходность майнинга биткоина упала до уровней 2020 года

Денежный поток от добычи биткоина сократился на 80% по сравнению с пиком в ноябре 2021 года — до уровней двухлетней давности. На это обратили внимание аналитики Arcane Research.

Why are the #bitcoin miners forced to sell their precious bitcoin?



Their cash flows are plummeting. The Antminer S19 only makes $13k per BTC - an 80% decline from the November peak (power price of $40 per MWh). https://t.co/BxVMUP4MVR pic.twitter.com/PHG4HSXhPC