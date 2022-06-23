Астролог Лариса Андерсен рассказала, что завтра ждать Близнецам

📆23 июня 2020 года, четверг время перемен. Венера перешла в Близнецы♊️, контактов становиться больше, круг личных интересов шире. Луна остается 🌙 в Овне♈️ до 15.00 по мск времени. Затем перейдет в Телец♉️ и на душе станет теплее. В первой половине дня будет сильно ощущаться напряженный аспект между Луной🌙 и Плутоном. Осторожнее с коллективными энергиями, лучше не назначать на это время совещаний, мозговых штурмов, иначе, дело может закончиться скандалом. Вторая половина дня более конструктивна, появляется ощущение устойчивости, больше оптимизма и жизнерадостности. Но может «прийти дядя Жора»🍰, это опасно для тех, кто на диете. Контролируйте себя!