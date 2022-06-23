Астролог Лариса Андерсен рассказала, для кого сейчас наступила опасность

Астролог Лариса Андерсен высказалась о непростом времени. Для многих людей 👥, которые сейчас находятся в возрасте 37-41 год, наступило не простое время. Я понимаю, что в той или иной степени всем сейчас не легко, но тем, кто родился с 1981 по 1984 год, особенно тяжко. Многие переживают сейчас один из самых сложных периодов жизни, когда внешние обстоятельства полностью лишают стабильности, уверенности в завтрашнем дне, когда утрачивается или подвергается мощным сомнениям то, на что делалась ставка. Особенно чувствуется это в возрасте: 14-17 22- 25 28- 34 37- 42 45-50 55-60 68- 72 Активные в социальном и экономическом плане люди, сейчас находятся в очень непростой ситуации, которая переживается невероятно болезненно. У многих опускаются руки, накрывает депрессия, возникает ощущение какого-то непроглядного мрака. У каждого свои трудности и препятствия, с которыми сталкиваются рожденные в этот промежуток времени, но глубинный их смысл един - необходимость трансформироваться практически на всех уровнях, перестроить свою укоренившуюся систему ценностей, приоритетов, пересмотреть привычные установки, принципы и взгляды, стать более гибкими, возможно, даже полностью отринуть все, что казалось неизменным, фундаментальным, правильным и эффективным. Чем быстрее принять тот факт, что мы стали активными участниками эпохи глобальных перемен, осознать, что пришло время менять буквально все, чем быстрее поймем, что то, что для нас было основой нашей личности, нашей жизни, может быть сейчас уже не подходящим, устаревшим, не результативным, тем быстрее обретем так необходимую сейчас гибкость, лабильность, а значит, гораздо быстрее выстроимся в новые обстоятельства, примем новые условия и сможем начать приводить свою жизнь в порядок, открывая для себя новые горизонты, не упуская важных возможностей и шансов. В астрологии есть объяснение, почему те возраста, которые я написала, особенно остро все это чувствуют. Дело в том, что транзитный Плутон, сейчас подкрался к самой границе между Козерогом и Водолеем, и эти трансформации ощущают особенно остро: ♑Козероги ♒Водолеи ♈Овны ♉Тельцы ♋Раки ♌Львы ♎Весы ♏Скорпионы Особенно, + еще и возраст пришелся на 37- 42 года. Плутон транзитный, прицельно "бьет" по натальному Плутону этих людей, заставляя меняться в первую очередь изнутри. Сейчас мы все сильно меняется. Наша жизнь не будет прежней. Как вы понимаете, любые внешние перемены всегда начинаются с внутренних изменений и перестроек. Значит, дорогие мои, пришло наше время. Нам дается прекрасный шанс стать лучшей версией себя, выйти на новый уровень развития и качественно изменить свою жизнь. Надо лишь понять свои зоны роста, те качества, которые, мешают вам быть более гармоничными и успешными, необходимо наращивать силу воли и характера, избавляться от тех установок и представлений, которые сейчас уже не актуальны, но которые, как камень, тащат нас на дно, мешая добиться желаемых высот. ❗❗Гибкость - это одно из самых важных качеств, которые позволяют всему живому эволюционировать, сохраняя, тем самым, жизнь всего вида, популяции. 💢Поскольку Плутон - это высшая и очень дальняя планета, то она провоцирует в нашей жизни некие обстоятельства, подталкивающие нас к переосмыслению себя и своего прошлого, заставляя делать определенные выводы, выстраивать новую систему ценностей, приоритетов, принципов, призывая к формированию абсолютно новой стратегии 📈 жизни. А учитывая, что Плутон невероятно медленно движется по Зодиакальному Кругу, проходя его чуть ли не за 250 лет, задерживаясь в каждом знаке, примерно, на 21 год, то тема глобальных трансформаций, будет актуальна аж до конца 2026 года. Так что, времени хватит на полную перестройку себя и своей жизни. Представляете, какими вы обновленными придете к середине этого десятилетия?