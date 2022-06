Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию

Производитель премиум-автомобилей Bentley сообщил о предстоящем в сентябре 2022 года дропе Genesis Bentley NFT ограниченным тиражом.

Today we announce our first venture into the NFT marketplace with a one-time NFT drop on the carbon-neutral @0xPolygon network, scheduled for September 2022 and limited to just 208 pieces. Discover more: https://t.co/hWnrz69L4g pic.twitter.com/ppSqq5MRAS