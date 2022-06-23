Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию

Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию


Производитель премиум-автомобилей Bentley сообщил о предстоящем в сентябре 2022 года дропе Genesis Bentley NFT ограниченным тиражом.



Созданием NFT-коллекции займется бюро Bentley Design. 


Всего выпустят 208 токенов. Число выбрано неслучайно — это и лимит скорости в модели Continental GT Speed, и количество выпущенных культовых R-Type Continental 1952 года.


Дроп токенов состоится в сети Polygon. Решение отвечает приверженности компании к достижению полной углеродной нейтральности к 2030 году. Владельцы Genesis Bentley NFT получат эксклюзивные награды.


«Клиенты Bentley также живут онлайн — покупают предметы роскоши за цифровую валюту и создают бизнес в Метавселенной. […] NFT повысили престиж как искусства, так и художников. То же самое может произойти в сфере премиум-автомобилей», — заявил член совета директоров компании Ален Фейви.


В дальнейшем Bentley изучит другие сценарии использования, включая NFC, онлайн-игры, приложения для метавселенной и применение блокчейн-технологии в рамках всей организации.


Напомним, итальянский дом моды Prada выпустил коллекцию невзаимозаменяемых токенов Timecapsule NFT в рамках коллаборации с Кассиусом Херстом.


Ранее премиальный бренд Balenciaga анонсировал возможность оплаты криптовалютами во флагманских магазинах в США и на онлайн-платформе.


Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

# Экономика nft, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Экономике России предсказали околонулевой рост из-за санкций
Экономике России предсказали околонулевой рост из-за санкций
Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию
Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию
Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала спецоперации
Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала
Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом
Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом
Сколько Нетребко зарабатывала в России
Сколько Нетребко зарабатывала в России
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Британии готовятся к жёсткому кризису после разрыва с Россией
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Представлен первый официальный портрет Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Роспотребнадзор признал участок Ангары непригодным для купания
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Шахназаров рассказал об ориентации Максима Галкина
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова
Наталья Штурм в шоке от смерти Юрия Шатунова

Топ на сегодня

Где заменить стекло на iPhone
Где заменить стекло на iPhone
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Тело Пьера Нарцисса отвезут на Родину – в Камерун
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи

Еще по теме

Первые фото кабриолета Bentley Continental GT
Британская компания Bentley анонсировала выпуск новых моделей
В РФ отзывают 207 автомобилей Bentley
Официальный представитель Bentley отзовет 145 автомобилей из России