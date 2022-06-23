Bentley выпустит лимитированную NFT-коллекцию

Производитель премиум-автомобилей Bentley сообщил о предстоящем в сентябре 2022 года дропе Genesis Bentley NFT ограниченным тиражом.

Today we announce our first venture into the NFT marketplace with a one-time NFT drop on the carbon-neutral @0xPolygon network, scheduled for September 2022 and limited to just 208 pieces. Discover more: https://t.co/hWnrz69L4g pic.twitter.com/ppSqq5MRAS — Bentley Motors (@BentleyMotors) June 22, 2022

Созданием NFT-коллекции займется бюро Bentley Design.

Всего выпустят 208 токенов. Число выбрано неслучайно — это и лимит скорости в модели Continental GT Speed, и количество выпущенных культовых R-Type Continental 1952 года.

Дроп токенов состоится в сети Polygon. Решение отвечает приверженности компании к достижению полной углеродной нейтральности к 2030 году. Владельцы Genesis Bentley NFT получат эксклюзивные награды.

«Клиенты Bentley также живут онлайн — покупают предметы роскоши за цифровую валюту и создают бизнес в Метавселенной. […] NFT повысили престиж как искусства, так и художников. То же самое может произойти в сфере премиум-автомобилей», — заявил член совета директоров компании Ален Фейви.

В дальнейшем Bentley изучит другие сценарии использования, включая NFC, онлайн-игры, приложения для метавселенной и применение блокчейн-технологии в рамках всей организации.

Напомним, итальянский дом моды Prada выпустил коллекцию невзаимозаменяемых токенов Timecapsule NFT в рамках коллаборации с Кассиусом Херстом.

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