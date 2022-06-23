Бесплатную игру для Xbox раздают всем, кто сыграет в демо Brok the InvestiGator
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Бесплатную игру для Xbox раздают всем, кто сыграет в демо Brok the InvestiGator

Бесплатную игру для Xbox раздают всем, кто сыграет в демо Brok the InvestiGator


В течение этой недели в Microsoft Store можно опробовать более 30 демо-версий различных игр. Одна из доступных демо-версий, в которую можно играть до 27 июня, это Brok the InvestiGator.

Разработчики Brok the InvestiGator решили стимулировать игроков опробовать свой проект. Они готовы предоставить каждому игроку, который сыграет в демо Brok the InvestiGator, проект Demetrios — The Big Cynical Adventure для Xbox.

Чтобы получить бесплатно игру Demetrios — The Big Cynical Adventure, необходимо ретвитнуть этот твит и подписаться на аккаунт разработчиков. Далее нужно пройти пролог Brok the InvestiGator (бесплатная демо-версия доступна в Microsoft Store). После нужно сфотографировать экран с ID и отослать его разработчикам — ответив на твит или по электронной почте с темой «Giveaway Brok». Когда все это будет сделано, студия Cowcat отправит код игры Demetrios — The Big Cynical Adventure для Xbox. Акция действует до конца недели.


Demetrios — The Big Cynical Adventure — это игра в жанре Point and Click.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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