Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
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Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию

Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию


Криптовалютная биржа Binance заключила многолетнее соглашение с игроком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиано Роналду. В рамках сотрудничества стороны выпустят эксклюзивную для платформы Binance NFT коллекцию невзаимозаменяемых токенов.


[media=https://twitter.com/cz_binance/status/1539972514427719680?ref_src=twsrc%5Etfw]

Согласно пресс-релизу, запуск первой коллекции запланирован на конец 2022 года. Неизвестно, что из себя будут представлять NFT. Компания отметила, что это «культовые модели», созданные в сотрудничестве с футболистом.


«[Роналду] собрал одну из самых преданных фанатских баз в мире благодаря своим самобытности, таланту и благотворительной деятельности. Мы рады предоставить его поклонникам эксклюзивные возможности для общения с кумиром и стать обладателями частички легендарной спортивной истории», — сказал глава Binance Чанпэн Чжао.


Ранее украинский футбольный клуб «Шахтер» запустил на Binance NFT коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Полученные средства направят на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от вторжения РФ в страну. 


Напомним, в июне 2022 года Binance стала партнером тура After Hours Til Dawn певца The Weeknd.

# Экономика binance, nft, новости
По материалам: ForkLog

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