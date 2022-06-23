Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию

Криптовалютная биржа Binance заключила многолетнее соглашение с игроком футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиано Роналду. В рамках сотрудничества стороны выпустят эксклюзивную для платформы Binance NFT коллекцию невзаимозаменяемых токенов.

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Согласно пресс-релизу, запуск первой коллекции запланирован на конец 2022 года. Неизвестно, что из себя будут представлять NFT. Компания отметила, что это «культовые модели», созданные в сотрудничестве с футболистом.

«[Роналду] собрал одну из самых преданных фанатских баз в мире благодаря своим самобытности, таланту и благотворительной деятельности. Мы рады предоставить его поклонникам эксклюзивные возможности для общения с кумиром и стать обладателями частички легендарной спортивной истории», — сказал глава Binance Чанпэн Чжао.

Ранее украинский футбольный клуб «Шахтер» запустил на Binance NFT коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Полученные средства направят на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от вторжения РФ в страну.

Напомним, в июне 2022 года Binance стала партнером тура After Hours Til Dawn певца The Weeknd.