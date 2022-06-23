Больше половины британцев поддерживают редактирование генома эмбрионов с целью предотвращения тяжелых заболеваний
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Больше половины британцев поддерживают редактирование генома эмбрионов с целью предотвращения тяжелых заболеваний

Больше половины британцев поддерживают редактирование генома эмбрионов с целью предотвращения тяжелых заболеваний

Опрос Ipsos, проведенный по заказу Progress Educational Trust (PET), благотворительной организации в области репродуктивных технологий и геномики, показал, что 53% британцев поддерживают использование редактирования генома человека для предотвращения развития у детей серьезных заболеваний, таких как муковисцидоз. Меньше энтузиазма вызывает идея использования этой процедуры для предотвращения более легких заболеваний, например, астмы (36% поддержавших). И только пятая часть опрошенных высказывается за генетические технологии для создания «дизайнерских детей».

Среди молодых британцев уровень поддержки выше, чем у пожилых. 38 % людей в возрасте от 16 до 24 лет и 31 % людей в возрасте от 25 до 34 лет согласны с тем, что можно использовать редактирование генов, чтобы родители получили ребенка с желаемыми чертами, например, определенным ростом, цветом глаз или волос.

Сейчас в Великобритании, как и во многих других странах, запрещено редактирование генома эмбрионов, предназначенных для процедуры экстракорпорального оплодотворения. Но ограничения могут быть сняты, если исследования покажут, что эта процедура может безопасно предотвратить тяжелые заболевания. В наши дни всё чаще именно редактирование генома называют способом победить муковисцидоз, мышечную дистрофию и другие неизлечимые наследственные болезни. Если дефектные гены, вызывающие болезнь, будут изменены в эмбрионе, то после экстракорпорального оплодотворения родятся здоровые дети.

В отчете о результатах опроса PET сообщает, что, если редактирование генома будет применяться в медицине, оно должно осуществляться «строгим с научной и этической точки зрения образом». Авторы называют поразительной склонность молодых людей одобрять редактирование генома человека для выбора цвета глаз и волос ребенка. «Стоит обратить внимание на эти взгляды, но мы должны в первую очередь продолжать уделять приоритетное внимание медицинским потребностям», — пишут они.

Почетный профессор биоэтики Манчестерского университета Джон Харрис, комментируя результаты опроса для The Guardian, сказал, что поддерживает «максимально возможный выбор» родителей при выборе физических черт своих детей, если эти черты сами по себе не вредны. «Я не думаю, что в принципе неправильно создавать у наших детей либо безвредные, либо улучшенные по сравнению с исходными черты, если такое возможно, — сказал он. — Если нет ничего плохого в том, чтобы желать милую кареглазую девочку, как может быть неправильным осуществить это, если вы в силах. Мы слишком склонны кричать о евгенике, когда люди хотят воспользоваться невинными предпочтениями».

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По материалам: polit.ru

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