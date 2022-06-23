Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом
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Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и Калининградом

Боррель прояснил позицию ЕС по трафику между Россией и КалининградомБоррель заявил о нежелании ЕС блокировать морской трафик между Россией и Калининградом

Европейский союз (ЕС) не хочет блокировать морской трафик между Россией и Калининградом, но вынужден предотвращать попытки возможного обхода санкций. Позицию объединения по этому вопросу прояснил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии заявил, что ситуация с Калининградом — это не блокада. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — заключил он.

Ранее в июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По словам главы региона, Литва пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии.

В российском МИД предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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