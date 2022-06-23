Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса

Вадим Карасев

The Telegraph: Британии грозит продовольственный кризис из-за разрыва с Россией

Великобритании грозит продовольственный кризис из-за разрыва связей с Россией и ситуации на Украине. Об этом пишет The Telegraph.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что рост цен на еду будет продолжаться в течение всего года, а в течение первых месяцев 2023 года цены поднимутся еще на 20 процентов. Причиной этого называют глобальный дефицит предложения

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала, что Лондон продолжит вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не выведет войска с Украины. Она добавила, что Британия продолжит поставлять Украине оружие, а также поддерживать попытки страны «вытеснить Россию со своей территории».

28 мая британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь Лондона в вопросе возобновления экспорта зерна с Украины. Премьер заверил, что Британия интенсивно прорабатывает проблему поставок продовольствия с международными партнерами.