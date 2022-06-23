Брэд Питт снялся в необычной фотосессии для GQ, где актёра не узнать, и рассказал о завершении своей карьеры

Брэд Питт порадовал поклонников, вероятно, одной из самых странных фотосессий в своей карьере. 58-летний актёр стал героем августовского номера журнала GQ, дав изданию довольно объёмное интервью. В нём он рассказал об одиночестве, борьбе с алкоголизмом и курением, а также упомянул, что чувствует, будто его актёрская карьера близится к концу.

Давайте рассмотрим новые фоточки одного из самых успешных актёров современности и заодно пройдёмся по основным цитатам Питта в интервью.

Брэд Питт стал героем августовского номера GQ и снялся в удивительной фотосессии

Он также поговорил с американской писательницей Отессой Мошфег, выдав несколько заметных заявлений, в том числе о своей карьере.

Разговор прошёл в доме, который Питт купил ещё в 1994 году, когда заработал первые деньги в кино

У Питта есть несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе и за его пределами. Это пляжный домик недалеко от Санта-Барбары и модернистская резиденция из стекла и стали — также на Голливудских холмах.

«Я одно из тех существ, которые говорят через искусство. Я всегда хочу создавать»

Если я ничего не делаю, то в определённом смысле умираю.

Во время пандемии он начал рано вставать, чтобы играть на гитаре. А ещё он научился отливать фарфоровые подсвечники.

Брэд Питт не пьёт уже почти 6 лет

После того, как Джоли подала на развод, в 2016 году он протрезвел и полтора года посещал общество анонимных алкоголиков.

У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно.

Брэд бросил курить во время пандемии, поняв, что простого сокращения количества сигарет недостаточно — ему пришлось отказаться от них

При этом он готов признать привлекательность своих старых пороков, вспоминая те дни, когда он выкуривал сигарету «утром, с кофе — просто вкусно». По мнению Питта, есть определенные люди, которые могут делать это всю жизнь, и им сойдёт это с рук.

Это выглядит здорово. Но я не думаю, что я и таких. Я как раз в том возрасте, когда ничего хорошего из этого не выходит.

Одним из известных творческих ответвлений Питта является вино, которое он производит в своем поместье в Провансе, Шато Мираваль

В 2008 году он и Джоли купили участок площадью в тысячу акров, на котором производится розовое вино мирового класса. Увлечение превратилось в многомиллионный бизнес, а в 2014 году Питт и Джоли там и поженились.

Разговор вышел под стать фотосессии — с большим количеством мистически-духовных рассуждений актёра

Здесь, в Калифорнии много говорят о том, что надо «быть самим собой». Меня бы это мучило, ведь что значит «подлинный»? [Для меня] это означало признание тех глубоких шрамов, которые мы носим.

«Я всегда чувствовал себя очень одиноким в своей жизни»

Одиноким в детстве, одиноким даже здесь, и только в последнее время я чаще виделся со своими друзьями и семьёй.

Когда Питт говорит о прошлом, у него буддийский уровень отрешённости

Я думаю, что провел годы с легкой депрессией, и только когда смирился с этим, пытаясь охватить все стороны себя — красоту и уродство — я смог поймать моменты радости.

Сейчас Питт будто бы находится в режиме спокойного самоисследования

Он поделился с Отессой Мошфег своим сном, который преследовал его почти пять лет — в нём на Питта нападали и убивали холодным оружием.

Это прекратилось год или два назад, когда я начал возвращаться в сон и просто спрашивать нападавших — почему?

Несмотря на то, что Питт уже видит закат своей карьеры, у него есть несколько текущих проектов — продюсерских и актёрских

Я считаю себя на последнем издыхании — на последнем семестре или триместре. Что будет в этом разделе? И каким я хочу его сделать?

Сказано ли это о его карьере актёра или киноиндустрии в целом — непонятно. Вероятно, скоро Питт переключится на продюсирование.

В этом году Plan B Entertainment, его продюсерская компания, выпускает фильм «Женские сплетни», а также драму «Блондинка» о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас.

Сам Питт снялся в довольно специфическом блокбастере «Быстрее пули». Посмотрите трейлер.

Питт — всё ещё кинозвезда. Вот что говорит о нём Квентин Тарантино

Он действительно хорош собой. Он также очень мужественный и модный, он понимает что к чему… Но что действительно знают только режиссеры, работающие с Брэдом, и актёры, которые играют вместе с ним — он невероятно талантлив в способности понимать сцену. Он может быть не в состоянии сформулировать это, но у него есть инстинктивное понимание.

Он — одна из последних оставшихся кинозвезд большого экрана. Это просто другая порода людей. И, честно говоря, я не думаю, что вы можете точно описать, что это всё равно что описывать звездное сияние.

Я заметил это, когда мы снимали «Бесславных ублюдков». Когда Брэд был в кадре, мне не казалось, что я смотрю в видоискатель. Мне казалось, что я уже смотрю фильм. Одно только его присутствие в четырех стенах кадра создавало такое впечатление.

Кстати, недавно в фотосессии для GQ снялся Николас Кейдж и тоже многое рассказал о себе, почитайте и посмотрите.