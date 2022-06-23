Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе

Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе

Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе

Многие артисты подверглись травле за высказывания о текущей политической ситуации на Украине, лишились выгодных контрактов и концертов. Не стал исключением и Валерий Меладзе, заявивший в прошлом месяце о планах сменить профессию.


Валерий Меладзе вырос в рабочем поселке Батуми в семье инженеров, поэтому, хотя с детства обожал музыку, учиться пошел в Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова. Впрочем, в студенчестве Валерий Шотаевич пел в группе «Апрель», а после окончания вуза вошел вместе с братом Константином в рок-коллектив «Диалог». Это не помешало Меладзе защитить кандидатскую диссертацию, но думал ли он, что однажды вновь задумается о науке?

Более 30 лет Валерий Меладзе поет самые проникновенные композиции о любви: «Сэра», «Актриса», «Красиво», «Я не могу без тебя». Слушатели идеализировали исполнителя хитов — многодетного отца и примерного семьянина. Пятно на репутации появилось, когда публика узнала о романе женатого Меладзе с Альбиной Джанабаевой. Даже спустя годы хейтеры продолжали называть вокалистку разлучницей, а артиста винить в изменах матери трех дочерей.

Для карьеры певца история с уходом к Джанабаевой не стала губительной, ведь толпы фанатов по-прежнему посещали его концерты. А вот критика действий российской армии 24 февраля повлияла на звездный статус Меладзе глобальным образом… 23 июня Валерию Шотаевичу исполняется 57, а мы вспоминаем ситуации, когда поклонники были готовы от него отвернуться.

Разрушенный образ романтика

Песню «Золотистый локон» Валерий Меладзе посвятил Ирине Малухиной. Влюбленные познакомились на третьем курсе, а в 1989-м сыграли свадьбу. Первый удар по браку пары нанесла трагедия: сын супругов скончался на 10-й день после рождения. Ирина понимала, что спасти от горя может лишь новая беременность. Так и случилось: уже через три месяца Малухина поняла, что носит под сердцем ребенка от Меладзе.

Женщина подарила супругу, который на ее глазах превращался в популярного артиста, трех дочек: Ингу, Софью и Арину. Очевидно, уже тогда в семье назрели неразрешимые проблемы, ведь на заре нулевых Меладзе всерьез влюбился в свою бэк-вокалистку Альбину Джанабаеву. В 2004-м певица родила от Валерия сына Костю, в то время как Малухина полагала, что отцом ребенка стал неизвестный ей музыкант.

Меладзе постоянно задерживался на работе, от былой близости с женой не осталось и следа. Тем не менее холодность мужа Малухина сперва списывала на усталость. В 2009-м пресса начала писать о тайном романе артиста с коллегой по цеху, и история сдвинулась с мертвой точки. Супруги развелись, а в 2014-м Валерий Шотаевич устроил закрытую свадьбу с Альбиной, как сообщал «СтарХиту» сотрудник Кутузовского загса.

Осуждение неверного мужа

Разумеется, страсти вокруг любовного треугольника не улеглись, ведь то и дело всплывали новые детали и обстоятельства ухода Меладзе к Джанабаевой. Так, Ирина сетовала, что узнала об измене мужа всего за пару лет до окончательного разрыва. Певец отказывался говорить о причинах перемен в своем поведении, а однажды сорвался и признался в предательстве, не называя имени любовницы. Об Альбине Малухина услышала уже от подруги. «Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — рассуждала обманутая жена в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Слух о том, что Джанабаева была вхожа в дом Ирины и Валерия, чуть ли не дружила с Малухиной и при этом все равно увела мужчину из многодетной семьи, сильно ударил по репутации солистки «ВИА «Гры». Спустя годы Альбина опровергла сплетни, пояснив, что никогда не приятельствовала с бывшей женой Меладзе.

Откровения посыпались и из уст артиста, который поначалу не признавался в многолетнем тайном романе: в программе Юрия Костина «Личные связи» Меладзе заявил, что сблизился с Джанабаевой задолго до ее вхождения в «ВИА Гру». Однако в интервью Ксении Собчак исполнитель пояснил, что и отношения с первой женой сломались до встречи с Альбиной. Так это было или нет, но постепенно градус хейта в сторону звезд снизился, тем более что они создали новую крепкую семью: в 2014-м на свет появился сын Лука, а в апреле 2021-го родилась дочка Агата.

И хотя Ирина Малухина выставила бывшего мужа предателем на всю страну, сама же она и сгладила обстановку заявлением о прощении Меладзе. «С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих», — заключила Ирина.

Валерий Шотаевич не оправдывал себя за измену, но подчеркивал, что годы, когда он разрывался на две семьи, были сложными для всех участников треугольника. К счастью, певцу удалось не только сохранить отношения с дочками от первого брака, но и подружить всех своих детей. В отличие от жен. «Альбина с Ирой, думаю, не будут никогда разговаривать… Да это и не нужно», — заключил артист.

Отмена концертов

Константин Меладзе во многом повторил историю брата: расстался с Яной Сумм, подарившей ему троих детей, и женился на солистке «ВИА «Гры» Вере Брежневой. После развода наследники остались с Яной в Киеве, где и навещал их композитор. Родственники на Украине жили и у Веры.

«Он не может собрать всех и перевезти в Россию, — рассуждал в прошлом октябре Валерий Меладзе. — Для нас было бы идеально, если бы границы были открыты, как это было раньше. Кто хочет — поехал. Я верю, что когда-нибудь все эти ограничения для общения будут стерты».

Но наступило 24 февраля, и ситуация в мире обострилась до предела. Вера Брежнева признавалась, что ее муж находится в Киеве, где прячется от бомбежек в подвале. При этом Константин Меладзе не высказывался на тему политики, в отличие от брата, умолявшего стороны сесть за стол переговоров и осуждавшего происходящее.

Последствия не заставили себя ждать: имя Валерия Меладзе спешно убрали с афиши концерта в честь 8 Марта — поклонники начали сдавать билеты в кассы. Тогда организаторы решили перенести выступление певца, а на праздник позвать Александра Серова и Юрия Антонова. Впрочем, директор Меладзе поспешил объяснить, что пертурбация связана с проблемами Валерия Шотаевича со здоровьем, а вовсе не с политикой.

До конца марта певец хранил молчание о ситуации, пока не сообщил в соцсетях о создании собственного Telegram-канала. «Чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» — написал звезда.

Новую волну агрессии со стороны россиян вызвал райдер Меладзе, слитый СМИ: мол, артисту подавай Mercedes не старше трех лет для передвижения, 12-летний виски и суточные в евро, помимо гонорара за выступление в размере семи миллионов рублей.

Как выяснилось, на закрытом корпоративе в Петербурге звезда выступил в апреле, а вот его крупные концерты продолжали переносить. «Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски», — рассуждала о происходящем Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «ЖВЛ».

Слухи и домыслы

В начале мая появилась информация, что крупный турецкий отель, планировавший организовать сборный концерт Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Ани Лорак и Елки, отменил мероприятие из-за сложившейся ситуации в мире. Следом возникли слухи, что лишившиеся работы в России братья Меладзе перебрались во Францию. Про Валерия Шотаевича и вовсе сплетничали, что он сжег документ о присвоении звания заслуженного артиста РФ прямо в аэропорту. Певец опроверг домыслы, назвав их абсолютной неправдой.

В то время как одни продолжали злословить о Меладзе, другие расстраивались из-за того, что артист исчез с крупных площадок. Размышления певца о смене профессии заставили поклонников задуматься, что дела звезды и правда плохи. Исполнитель заявил, что занимался наукой в сфере глубокой очистки жидкости, а недавно, перечитав диссертацию и ознакомившись с новыми исследованиями, разработал установку по извлечению химических элементов из морской воды.

«Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — делился певец.

Ким Брейтбург заключил, что разговор об уходе из шоу-бизнеса артист завел в порыве эмоций. Поклонники припомнили, как Меладзе радовался сближению с семьей в период самоизоляции, и предположили, что эта причина могла стать решающей. А вот Отар Кушанашвили откровенно заявил, что невостребованность толкнула Валерия Шотаевича на мысли о смене профессии.

«Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: «Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — признался Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

И все же рано списывать Валерия Меладзе со счетов: несмотря на остроту политической обстановки, его продолжают приглашать на мероприятия — поговаривают, в июне певец выступал на закрытом концерте в Екатеринбурге. Как отмечал Эмин Агаларов, артисты уровня Валерия Меладзе, создавшие целую библиотеку хитов, легко соберут полные залы хоть в Тель-Авиве, хоть в Нью-Йорке. К тому же с уходом Меладзе от жены публика примирилась, так, может, со временем простят его и за резкие высказывания об отношениях России и Украины?..

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

Последние новости

В Ангарске пьяный подросток катал на LADA шестерых друзей
В Ангарске пьяный подросток катал на LADA шестерых друзей
Эти 2 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass — на Xbox и PC
Эти 2 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass — на Xbox и PC
Глава ФРС США: мы пристально следим за происходящем на рынке криптовалют
Глава ФРС США: мы пристально следим за происходящем на рынке
Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе
Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине.
В России допустили увеличение маткапитала на первенца
В России допустили увеличение маткапитала на первенца
Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
Вера Брежнева отставила в России недвижимости на сотни миллионов
Анна Нетребко попала на огромные бабки
Анна Нетребко попала на огромные бабки
Рената Литвинова потеряла миллионы, сбежав из России
Рената Литвинова потеряла миллионы, сбежав из России
Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Мария Порошина высказалась об отношениях с бывшим мужем
Максим Галкин вошел в милость украинским властям
Максим Галкин вошел в милость украинским властям
Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
Путин: Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС
Риски для финансовой системы России оценили
Риски для финансовой системы России оценили

Топ на сегодня

Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Рост цен в Великобритании оказался максимальным за 40 лет
Рост цен в Великобритании оказался максимальным за 40 лет
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Хестер Пирс выступила против «спасения» криптовалютных компаний
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций евро
Российские банки попросили ЦБ вернуть им замороженные из-за санкций
Как сложилась жизнь Карины Разумовской
Как сложилась жизнь Карины Разумовской

Еще по теме

Как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева с мужьями проводят лето: день рождения Валерия Меладзе и отдых в Италии
Валерий Меладзе пожаловался на отсутствие работы
Валерий Меладзе высказался о военном конфликте
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева посетили вместе звездное мероприятие в Москве