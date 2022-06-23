Бросил жену и дочерей ради Джанабаевой, осудил события на Украине. Чего не могут простить Валерию Меладзе

Многие артисты подверглись травле за высказывания о текущей политической ситуации на Украине, лишились выгодных контрактов и концертов. Не стал исключением и Валерий Меладзе, заявивший в прошлом месяце о планах сменить профессию.

Валерий Меладзе вырос в рабочем поселке Батуми в семье инженеров, поэтому, хотя с детства обожал музыку, учиться пошел в Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова. Впрочем, в студенчестве Валерий Шотаевич пел в группе «Апрель», а после окончания вуза вошел вместе с братом Константином в рок-коллектив «Диалог». Это не помешало Меладзе защитить кандидатскую диссертацию, но думал ли он, что однажды вновь задумается о науке?

Более 30 лет Валерий Меладзе поет самые проникновенные композиции о любви: «Сэра», «Актриса», «Красиво», «Я не могу без тебя». Слушатели идеализировали исполнителя хитов — многодетного отца и примерного семьянина. Пятно на репутации появилось, когда публика узнала о романе женатого Меладзе с Альбиной Джанабаевой. Даже спустя годы хейтеры продолжали называть вокалистку разлучницей, а артиста винить в изменах матери трех дочерей.

Для карьеры певца история с уходом к Джанабаевой не стала губительной, ведь толпы фанатов по-прежнему посещали его концерты. А вот критика действий российской армии 24 февраля повлияла на звездный статус Меладзе глобальным образом… 23 июня Валерию Шотаевичу исполняется 57, а мы вспоминаем ситуации, когда поклонники были готовы от него отвернуться.

Разрушенный образ романтика

Песню «Золотистый локон» Валерий Меладзе посвятил Ирине Малухиной. Влюбленные познакомились на третьем курсе, а в 1989-м сыграли свадьбу. Первый удар по браку пары нанесла трагедия: сын супругов скончался на 10-й день после рождения. Ирина понимала, что спасти от горя может лишь новая беременность. Так и случилось: уже через три месяца Малухина поняла, что носит под сердцем ребенка от Меладзе.

Женщина подарила супругу, который на ее глазах превращался в популярного артиста, трех дочек: Ингу, Софью и Арину. Очевидно, уже тогда в семье назрели неразрешимые проблемы, ведь на заре нулевых Меладзе всерьез влюбился в свою бэк-вокалистку Альбину Джанабаеву. В 2004-м певица родила от Валерия сына Костю, в то время как Малухина полагала, что отцом ребенка стал неизвестный ей музыкант.

Меладзе постоянно задерживался на работе, от былой близости с женой не осталось и следа. Тем не менее холодность мужа Малухина сперва списывала на усталость. В 2009-м пресса начала писать о тайном романе артиста с коллегой по цеху, и история сдвинулась с мертвой точки. Супруги развелись, а в 2014-м Валерий Шотаевич устроил закрытую свадьбу с Альбиной, как сообщал «СтарХиту» сотрудник Кутузовского загса.

Осуждение неверного мужа

Разумеется, страсти вокруг любовного треугольника не улеглись, ведь то и дело всплывали новые детали и обстоятельства ухода Меладзе к Джанабаевой. Так, Ирина сетовала, что узнала об измене мужа всего за пару лет до окончательного разрыва. Певец отказывался говорить о причинах перемен в своем поведении, а однажды сорвался и признался в предательстве, не называя имени любовницы. Об Альбине Малухина услышала уже от подруги. «Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — рассуждала обманутая жена в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Слух о том, что Джанабаева была вхожа в дом Ирины и Валерия, чуть ли не дружила с Малухиной и при этом все равно увела мужчину из многодетной семьи, сильно ударил по репутации солистки «ВИА «Гры». Спустя годы Альбина опровергла сплетни, пояснив, что никогда не приятельствовала с бывшей женой Меладзе.

Откровения посыпались и из уст артиста, который поначалу не признавался в многолетнем тайном романе: в программе Юрия Костина «Личные связи» Меладзе заявил, что сблизился с Джанабаевой задолго до ее вхождения в «ВИА Гру». Однако в интервью Ксении Собчак исполнитель пояснил, что и отношения с первой женой сломались до встречи с Альбиной. Так это было или нет, но постепенно градус хейта в сторону звезд снизился, тем более что они создали новую крепкую семью: в 2014-м на свет появился сын Лука, а в апреле 2021-го родилась дочка Агата.

И хотя Ирина Малухина выставила бывшего мужа предателем на всю страну, сама же она и сгладила обстановку заявлением о прощении Меладзе. «С Валерием у нас нормальные отношения — куда здоровее, чем когда-либо, и это ценно для нас обоих», — заключила Ирина.

Валерий Шотаевич не оправдывал себя за измену, но подчеркивал, что годы, когда он разрывался на две семьи, были сложными для всех участников треугольника. К счастью, певцу удалось не только сохранить отношения с дочками от первого брака, но и подружить всех своих детей. В отличие от жен. «Альбина с Ирой, думаю, не будут никогда разговаривать… Да это и не нужно», — заключил артист.

Отмена концертов

Константин Меладзе во многом повторил историю брата: расстался с Яной Сумм, подарившей ему троих детей, и женился на солистке «ВИА «Гры» Вере Брежневой. После развода наследники остались с Яной в Киеве, где и навещал их композитор. Родственники на Украине жили и у Веры.

«Он не может собрать всех и перевезти в Россию, — рассуждал в прошлом октябре Валерий Меладзе. — Для нас было бы идеально, если бы границы были открыты, как это было раньше. Кто хочет — поехал. Я верю, что когда-нибудь все эти ограничения для общения будут стерты».

Но наступило 24 февраля, и ситуация в мире обострилась до предела. Вера Брежнева признавалась, что ее муж находится в Киеве, где прячется от бомбежек в подвале. При этом Константин Меладзе не высказывался на тему политики, в отличие от брата, умолявшего стороны сесть за стол переговоров и осуждавшего происходящее.

Последствия не заставили себя ждать: имя Валерия Меладзе спешно убрали с афиши концерта в честь 8 Марта — поклонники начали сдавать билеты в кассы. Тогда организаторы решили перенести выступление певца, а на праздник позвать Александра Серова и Юрия Антонова. Впрочем, директор Меладзе поспешил объяснить, что пертурбация связана с проблемами Валерия Шотаевича со здоровьем, а вовсе не с политикой.

До конца марта певец хранил молчание о ситуации, пока не сообщил в соцсетях о создании собственного Telegram-канала. «Чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» — написал звезда.

Новую волну агрессии со стороны россиян вызвал райдер Меладзе, слитый СМИ: мол, артисту подавай Mercedes не старше трех лет для передвижения, 12-летний виски и суточные в евро, помимо гонорара за выступление в размере семи миллионов рублей.

Как выяснилось, на закрытом корпоративе в Петербурге звезда выступил в апреле, а вот его крупные концерты продолжали переносить. «Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски», — рассуждала о происходящем Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «ЖВЛ».

Слухи и домыслы

В начале мая появилась информация, что крупный турецкий отель, планировавший организовать сборный концерт Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Ани Лорак и Елки, отменил мероприятие из-за сложившейся ситуации в мире. Следом возникли слухи, что лишившиеся работы в России братья Меладзе перебрались во Францию. Про Валерия Шотаевича и вовсе сплетничали, что он сжег документ о присвоении звания заслуженного артиста РФ прямо в аэропорту. Певец опроверг домыслы, назвав их абсолютной неправдой.

В то время как одни продолжали злословить о Меладзе, другие расстраивались из-за того, что артист исчез с крупных площадок. Размышления певца о смене профессии заставили поклонников задуматься, что дела звезды и правда плохи. Исполнитель заявил, что занимался наукой в сфере глубокой очистки жидкости, а недавно, перечитав диссертацию и ознакомившись с новыми исследованиями, разработал установку по извлечению химических элементов из морской воды.

«Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — делился певец.

Ким Брейтбург заключил, что разговор об уходе из шоу-бизнеса артист завел в порыве эмоций. Поклонники припомнили, как Меладзе радовался сближению с семьей в период самоизоляции, и предположили, что эта причина могла стать решающей. А вот Отар Кушанашвили откровенно заявил, что невостребованность толкнула Валерия Шотаевича на мысли о смене профессии.

«Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: «Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — признался Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

И все же рано списывать Валерия Меладзе со счетов: несмотря на остроту политической обстановки, его продолжают приглашать на мероприятия — поговаривают, в июне певец выступал на закрытом концерте в Екатеринбурге. Как отмечал Эмин Агаларов, артисты уровня Валерия Меладзе, создавшие целую библиотеку хитов, легко соберут полные залы хоть в Тель-Авиве, хоть в Нью-Йорке. К тому же с уходом Меладзе от жены публика примирилась, так, может, со временем простят его и за резкие высказывания об отношениях России и Украины?..