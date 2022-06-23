Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс скончался 21 июня в одной из столичных клиник. Музыканту срочно понадобилась операция, но его сердце не выдержало нагрузки. Рассказываем, из-за чего на самом деле умер исполнитель хита «Шоколадный заяц».

Все началось с астмы, которая много лет беспокоила артиста. Пьер отправился на обследование, но ему плюс ко всему диагностировали почечную недостаточность. По словам экс-жены музыканта Валерии, Нарцисса также беспокоила подагра... То есть певец настолько не любил ходить по врачам, что накопил уйму заболеваний.

«Информации много: кто-то говорит, что Пьер умер от проблем с печенью, кто-то — с почками. Но у него был целый букет болезней! Это был мой друг, где-то даже брат. Мы с ним работали около года, снимали клип», — рассказал «СтарХиту» концертный директор Сергей Дворцов.

21 июня исполнитель лег в больницу. Во время операции на почки у Пьера начались осложнения. Врачи незамедлительно ввели пациента в кому, но сердце Нарцисса не выдержало — в 23:15 по московскому времени музыкант скончался.

Жена Гарика Богомазова подтвердила — 45-летний Пьер действительно нуждался в экстренной операции. Дело в том, что состояние артиста ухудшилось из-за тренировки по боксу, где его ударили по почкам.

«Я знакома и с его женой Лерой, и с дочкой, — говорит нам Виктория. — Мы с Гариком всю его семью знаем, постоянно в «Старко» играли, часто на всех мероприятиях были. Вчера Нарциссу делали операцию на почки, и встало сердце».