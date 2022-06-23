Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
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Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование

Бывшая жена Александра Малинина влачит нищенское существование
Экс-супруга певца Александра Малинина, Ольга Зарубина  пожаловалась на свою пенсию.   63-летняя Ольга Зарубина пожаловалась, что ей до сих пор приходится тяжело работать, чтобы себя обеспечивать, ведь пенсии, которую получает артистка, не хватает даже на бытовые нужды. По словам знаменитости, ей начисляют минимальные выплаты, как и большинству рядовых граждан, и надбавок у нее нет. «Я получаю такую же пенсию, как и все, — 11 тысяч рублей. Плюс у меня, как и у всех жителей Москвы, есть надбавка в 10 тысяч рублей. В итоге выходит 21 тысяча. Больше никаких денег от государства не получаю. Я знаю, что у многих артистов есть надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание. Но я ее, видимо, не заслужила», — посетовала бывшая жена Александра Малинина.
Действительно, Зарубину не удостоили никакими регалиями — она не является ни народной, ни заслуженной артисткой. В свое время певица не озаботилась получением этих знаков отличия, потому что в 90-е пыталась устроить жизнь в США. В Россию исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» вернулась лишь в 2007 году и попробовала вновь пробиться на эстраду. Сейчас певица дает концерты, появляется на популярных ток-шоу, ведь иначе ей не выжить. «Отдаю за квартиру — и что там остается? На еду, правда, очень скромную. Это не пенсия, а слезы! Подачка!», — возмутилась артистка в интервью «Pro звезд». Напомним, Зарубина в течение двух лет состояла в браке с Малининым. Они поженились в 1983 году, а спустя пару лет развелись из-за постоянных скандалов и измен. В это же время певица родила дочь Киру, отцом которой впоследствии назвала экс-супруга.
# Шоу-бизнес Малинин Александр
По материалам: z-aya

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