Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений

Аналитическая компания Chainalysis запустила круглосуточную горячую линию для поддержки организаций, пострадавших от программ-вымогателей и связанных с криптовалютами кибератак.

Эксперты Chainalysis будут отслеживать и маркировать перемещаемые средства. Также они помогут связать пострадавших с правоохранительными органами для возврата уже похищенных активов.

Служба горячей линии отделена от аналитических продуктов Chainalysis – жертвам не обязательно быть действующими клиентами на момент атаки.

В компании ожидают, что инициатива усложнит преступникам обналичивание украденных криптовалют и облегчит их поимку.

В целом аналитики рассматривают продолжающийся рост числа кибератак как препятствие для укрепления доверия к криптовалютам.

Напомним, по данным Chainalysis, в 2021 году нацеленные на криптовалютную индустрию злоумышленники похитили рекордные $14 млрд.