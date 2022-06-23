Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений
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Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений

Chainalysis запустила горячую линию для жертв криптовалютных преступлений


Аналитическая компания Chainalysis запустила круглосуточную горячую линию для поддержки организаций, пострадавших от программ-вымогателей и связанных с криптовалютами кибератак.


Эксперты Chainalysis будут отслеживать и маркировать перемещаемые средства. Также они помогут связать пострадавших с правоохранительными органами для возврата уже похищенных активов.


Служба горячей линии отделена от аналитических продуктов Chainalysis – жертвам не обязательно быть действующими клиентами на момент атаки.


В компании ожидают, что инициатива усложнит преступникам обналичивание украденных криптовалют и облегчит их поимку.


В целом аналитики рассматривают продолжающийся рост числа кибератак как препятствие для укрепления доверия к криптовалютам. 


Напомним,  по данным Chainalysis, в 2021 году нацеленные на криптовалютную индустрию злоумышленники похитили рекордные $14 млрд.

# Экономика chainalysis, вымогатели биткоинов, кибератаки, новости
По материалам: ForkLog

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