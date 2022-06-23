Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис
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Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис

Чанпэн Чжао: Binance поможет «хорошим» криптопроектам пережить кризис


Как один из ведущих игроков отрасли Binance «обязана» защитить пользователей и помочь выжить остальным участникам индустрии. Однако существуют «плохие проекты», которые не следует спасать, заявил глава биржи Чанпэн Чжао.


«Как вы знаете, текущие рыночные условия являются сложными. Поскольку мы являемся одним из крупнейших игроков отрасли со здоровыми денежными резервами, мы обязаны защитить пользователей. Мы также обязаны помогать игрокам индустрии выживать и процветать. Это так, даже если для нас нет прямой выгоды и мы сталкиваемся с отрицательными ROI», — написал он.


19 июня схожее мнение высказал глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Выступая на National Public Radio, он заявил, что его компания «должна вмешаться, даже если это будет ей в убыток», чтобы остановить «заражение» отрасли.


Чжао отметил, что некоторые компании и продукты плохо спроектированы, управляются безграмотно и эксплуатируются с ошибками. По его словам, на смену этим проектам придут более удачные, а потому спасать их не нужно. 


«Короче говоря, это просто “плохие” проекты. Их не следует спасать. К сожалению, некоторые из них имеют большое количество пользователей, частично приобретенных с помощью раздутых стимулов “креативного” маркетинга или чистых схем Понци», — добавил он.


Ранее комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США Хестер Пирс заявила, что участникам криптовалютной индустрии не стоит поддерживать проекты, оказавшиеся в сложной ситуации из-за негативных явлений на рынке. Она объяснила, что это лишь вредит отрасли. 


По мнению Чжао, лучшая защита для пользователей — образование. Он считает, что участникам индустрии и правительственным организациям необходимо запускать инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения. 


Глава Binance подчеркнул, что в отрасли много проблемных проектов, однако недостатки некоторых из них можно исправить. По его словам, таких игроков «можно взять на поруки». 


Он добавил, что это же касается продуктов, которые «едва выживают, но имеют потенциал». 


Чжао также затронул тему левериджа в криптовалютной индустрии. Он отметил, что из-за влияния последнего кризис отрасли еще не исчерпан. 


«Я считаю, что ключевое различие между нынешним медвежьим рынком и событиями 2018 года заключается в том, что сейчас в нашей отрасли много левериджа», — объяснил глава Binance.


По его словам, кредитные плечи можно разделить на две категории — быстрые и медленные. К первой относятся маржинальные позиции на централизованных биржах, которые быстро ликвидируются в случае рыночных потрясений. 


Ко второй Чжао причислил кредитные позиции крупных участников индустрии вроде фондов и DeFi-протоколов.


«Когда один из них ликвидируется, пострадавшим кредиторам обычно требуется несколько дней или недель, чтобы осознать и принять боль. Это также имеет каскадный эффект, но скорость его распространения гораздо более медленная. Я считаю, что мы еще не видели конца этих проблем», - написал он.


Напомним, в июне 2022 года Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса путем различных приобретений.

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По материалам: ForkLog

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