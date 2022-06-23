ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
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ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс

ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс скончался в рассвете лет. Сообщение о смерти Пьера Нарцисса ошеломило общественность. Выпускнику «Фабрики звезд» было всего 45 лет. Только четыре месяца назад артист отметил свой день рождения. С виду пышущий здоровьем мужчина производил впечатление выносливого и сильного человека. Никто из окружения певца не ожидал, что его жизнь прервется так быстро и трагично. Известие о смерти Пьера Нарцисса подтвердила его жена. По данным, которыми располагает kp.ru, певцу была проведена операция на почки. Хирургическое вмешательство оказалось фатальным. Также уточнялось, что у него произошла остановка сердца.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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