Что-то пошло не так или 20 свадебных казуса
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Что-то пошло не так или 20 свадебных казуса

Что-то пошло не так или 20 свадебных казуса

Обычно пары, решив пожениться, задолго до свадьбы начинают подготовку к этому волшебному дню. Главной, а иногда единственной целью их усилий является проведение безупречной церемонии. Однако, иногда они могут столкнуться с рядом причин, не зависящих от них, и тогда случаются казусы, от которых, к слову сказать, никто не застрахован. Наш контент именно о таких случаях, которые произошли в самый особенный день для новобрачных.

1. Невеста серьезно ушиблась...

2. Фотограф не успел повернуть! Поспеешь тут за этими влюбленными...

3. Платью конец!

4. Как будто в букет камней наложили...

5. Зачем полезла?

6. Надо было больше тренироваться!

7. Ха-ха)

8. "Я влюбился в ее улыбку!"

9. Ей крупно повезло! Но не с женихом...

10. Таких смелых девушек довольно много на свадьбах!

11. Понятно, что все хотят замуж... Но причем тут дети...

12. Пить меньше надо!

13. Потерял равновесие...

14. Ну как же так??? 🤔

15. Забыл надеть ремень...

16. Я тебя не трогал, и ты меня не трогай!

17. И в горе, и в радости... Взбираясь на дерево и падая с него...

18. Нам знакомы случаи пробуждения от поцелуя.. Здесь же все совсем наоборот!

19. Ох уж эти детки!

20. Кто знает, сколько они ждали этого дня!?

21. "Сами женитесь! Причем здесь я?
"

22. Эффектно упали, правда?!

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По материалам: Юмор

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