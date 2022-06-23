Что-то пошло не так или 20 свадебных казуса

Обычно пары, решив пожениться, задолго до свадьбы начинают подготовку к этому волшебному дню. Главной, а иногда единственной целью их усилий является проведение безупречной церемонии. Однако, иногда они могут столкнуться с рядом причин, не зависящих от них, и тогда случаются казусы, от которых, к слову сказать, никто не застрахован. Наш контент именно о таких случаях, которые произошли в самый особенный день для новобрачных.

1. Невеста серьезно ушиблась...

2. Фотограф не успел повернуть! Поспеешь тут за этими влюбленными...

3. Платью конец!

4. Как будто в букет камней наложили...

5. Зачем полезла?

6. Надо было больше тренироваться!

7. Ха-ха)

8. "Я влюбился в ее улыбку!"

9. Ей крупно повезло! Но не с женихом...

10. Таких смелых девушек довольно много на свадьбах!

11. Понятно, что все хотят замуж... Но причем тут дети...

12. Пить меньше надо!

13. Потерял равновесие...

14. Ну как же так??? 🤔

15. Забыл надеть ремень...

16. Я тебя не трогал, и ты меня не трогай!

17. И в горе, и в радости... Взбираясь на дерево и падая с него...

18. Нам знакомы случаи пробуждения от поцелуя.. Здесь же все совсем наоборот!

19. Ох уж эти детки!

20. Кто знает, сколько они ждали этого дня!?

21. "Сами женитесь! Причем здесь я?

22. Эффектно упали, правда?!