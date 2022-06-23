Что-то пошло не так или 20 свадебных казуса
Сегодня, 15:40
Обычно пары, решив пожениться, задолго до свадьбы начинают подготовку к этому волшебному дню. Главной, а иногда единственной целью их усилий является проведение безупречной церемонии. Однако, иногда они могут столкнуться с рядом причин, не зависящих от них, и тогда случаются казусы, от которых, к слову сказать, никто не застрахован. Наш контент именно о таких случаях, которые произошли в самый особенный день для новобрачных.
1. Невеста серьезно ушиблась...
2. Фотограф не успел повернуть! Поспеешь тут за этими влюбленными...
3. Платью конец!
4. Как будто в букет камней наложили...
5. Зачем полезла?
6. Надо было больше тренироваться!
7. Ха-ха)
8. "Я влюбился в ее улыбку!"
9. Ей крупно повезло! Но не с женихом...
10. Таких смелых девушек довольно много на свадьбах!
11. Понятно, что все хотят замуж... Но причем тут дети...
12. Пить меньше надо!
13. Потерял равновесие...
14. Ну как же так??? 🤔
15. Забыл надеть ремень...
16. Я тебя не трогал, и ты меня не трогай!
17. И в горе, и в радости... Взбираясь на дерево и падая с него...
18. Нам знакомы случаи пробуждения от поцелуя.. Здесь же все совсем наоборот!
19. Ох уж эти детки!
20. Кто знает, сколько они ждали этого дня!?
21. "Сами женитесь! Причем здесь я? "
22. Эффектно упали, правда?!
По материалам: Юмор