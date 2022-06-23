Чулпан Хаматова нищенствует в Европе, уверен политик

Роман Худяков посмеялся над Чулпан Хаматовой. После переезда в Латвию Чулпан Хаматова столкнулась с хейтом со стороны российских поклонников и коллег. В стороне не остались и государственные деятели. Например, депутат Роман Худяков в пух и прах раскритиковал поведение актрисы. Актриса обосновалась в Риге, где приобрела жилье на деньги, заработанные в России. По мнению Романа Худякова, в этой ситуации Чулпан должна благодарно молчать, но она, напротив, выступает с резкими заявлениями в отношении родной страны.«Смотришь на некоторых уехавших «звезд» — и нет ненависти. Вызывают, скорее, презрение и жалость — угробили жизнь, карьеру и совершили большую ошибку, которую наверняка уже осознали, оказавшись «за бугром». Хаматова влачит жалкое существование в Латвии. Для того, чтобы было на что жить, пришлось не просто уехать, но и дать интервью на местном телеканале, больше похожее на допрос с пристрастием — достаточно ли она ненавидит Россию, чтобы получить роль в театре и зарабатывать 70 тысяч рублей в месяц в пересчете на российские деньги до вычета налогов?! Пришлось врать, поливать грязью Россию. И все это за 70 тысяч рублей в месяц!» — сетует 45-летний политик. Между делом Худяков напомнил, как артистка, которая раскритиковала госнаграды, раньше с удовольствием получала титулы и медали. «Как красиво бежала летящей походкой получать награды из рук президента (есть сотни фото), так теперь с перекошенным лицом оправдывается за звание народной артистки России, за государственные награды и премии...» — возмущается депутат.