Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров

Американская биткоин-биржа Coinbase анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров. Ее функционал перенесут на основную площадку в рамках инициативы Advanced Trade.

В компании отметили, что клиенты оценили возможности запущенного в 2018 году сервиса. Coinbase Pro позволяет проводить теханализ и сделки, непосредственно взаимодействуя со стаканом ордеров.

"Между тем в приложении Coinbase мы добавили расширенные возможности взаимодействия с криптоэкономикой, такие как стейкинг, заимствование, децентрализованный кошелек и платежная карта, в дополнение к улучшениям нашего трейдингового интерфейса", — говорится в заявлении.

В результате многие пользователи из-за перекрывающихся функций полагались на обе платформы, испытывая сложности при переводе балансов между продуктами. В Coinbase решили устранить эти проблемы, расширив опции основного приложения.

Advanced Trade получит все возможности Coinbase Pro, которую закроют до конца 2022 года.

Пользователи в комментариях обратили внимание, что на профессиональной платформе взималась меньшая комиссия, чем в приложении Coinbase.com.

and I will never use Coinbase again, if the Coinbase Pro discounted rates aren't included in this new "unified" trading interface… not gonna get ripped off paying retail trading fees