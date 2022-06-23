Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров
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Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров

Coinbase закроет платформу для профессиональных трейдеров


Американская биткоин-биржа Coinbase анонсировала закрытие платформы Coinbase Pro для профессиональных трейдеров. Ее функционал перенесут на основную площадку в рамках инициативы Advanced Trade. 


В компании отметили, что клиенты оценили возможности запущенного в 2018 году сервиса. Coinbase Pro позволяет проводить теханализ и сделки, непосредственно взаимодействуя со стаканом ордеров.


"Между тем в приложении Coinbase мы добавили расширенные возможности взаимодействия с криптоэкономикой, такие как стейкинг, заимствование, децентрализованный кошелек и платежная карта, в дополнение к улучшениям нашего трейдингового интерфейса", — говорится в заявлении.


В результате многие пользователи из-за перекрывающихся функций полагались на обе платформы, испытывая сложности при переводе балансов между продуктами. В Coinbase решили устранить эти проблемы, расширив опции основного приложения.


Advanced Trade получит все возможности Coinbase Pro, которую закроют до конца 2022 года.


Пользователи в комментариях обратили внимание, что на профессиональной платформе взималась меньшая комиссия, чем в приложении Coinbase.com.



В компании ничего не упомянули о возможном изменении размеров сборов на основной платформе.


Напомним, CEO компании Брайан Армстронг заявил о сокращении примерно 18% сотрудников из-за наступления криптозимы.

# Экономика coinbase, coinbase pro, новости
По материалам: ForkLog

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