День 23 июня в истории

День государственной службы ООН.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2002 года. К этому дню приурочено проведение Форума государственной службы организации, а также церемония вручения премии ООН за вклад в развитие государственной службы. Премия присуждается в таких категория, как повышение транспарентности, подотчетности и оперативности государственных служб, совершенствование системы предоставления услуг, поощрение участия в принятии решений с использованием инновационных механизмов, содействие обмену знаниями в области управления.

Международный день вдов.

Учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году с целью привлечь внимание к тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.

В некоторых странах мира статус женщины зависит от статуса ее супруга, и, овдовев, она может потерять все — вплоть до элементарных средств к существованию. Есть государства, где вдовы не имеют доступа к наследству, а также лишены права работать.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 260 миллионов вдов, из них почти половина живёт в нищете.

Международный олимпийский день.

Учрежден по решению Международного олимпий­ского комитета в 1948 году. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1894 году в Париже на Международном конгрессе по вопросам физического воспитания представители 12 стран одобрили предложение барона Пьер де Кубертена возродить Олимпийские игры.

Участники конгресса принял решение о проведении первой олимпиады в 1896 году в Греции. В первых играх приняли участие более 300 атлетов из 13 стран, были разыграны медали в 13 видах спорта.

За более 120 лет существования олимпийского движения были проведены свыше 50 олимпиад. В годы первой и второй мировых войн игры не проходили.

Международный день балалайки.

Идея праздника принадлежит президенту Российского клуба музыкантов-народников Дмитрию Белинскому.

Первое письменное упоминание о балалайке датируется 23 июня 1688 года.

Она произошла от азиатской домбры — струнного щипкового музыкального инструмента, который используют тюркские народы и жители Средний Азии. Современный вид балалайка приобрела благодаря музыканту-просветителю В. Андрееву и мастерам В. Иванову, Ф. Пасербскому и С. Налимову. Широкое распространение инструмент получил в ХVIII веке. И в наши дни он сохранил свою популярность.

65 лет назад (1957) в Ленинграде была возобновлена традиция полуденного артиллерийского выстрела со стены Петро­павловской крепости.

Обычай существовал с 1865 года. Эту традицию город перенял у Севастополя, где она имела чисто практический смысл — выстрел означал на кораблях сигнал к обеду.

Первоначально пушки располагались во дворе Адмиралтейства, а в 1872 году их перенесли на крышу Нарышкина бастиона.

В июле 1934 года традиция полуденного выстрела была отменена, а в связи с празднованием 250-летия города в 1957 году её возродили.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион».

План операции начал разрабатываться в апреле 1944 года. Её замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр» и окружении основных её сил восточнее Минска.

В ходе операции войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов при поддержке Днепровской военной флотилии освободили Белоруссию, часть территорий Литвы и Латвии, вышли на территорию Польши и к границам Восточной Пруссии. Для того чтобы противостоять советским войскам немецко-фашистское вражеское командование перебросило в Белоруссию значительную часть сил с западного фронта. Это облегчило наступление союзных войск во Франции.

«Багратион» — одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества — была завершена 29 августа 1944 года.

78 лет назад (1944) было образовано Нахимовское военно-морское училище Минобороны России (г. Санкт-Петербург).

Учебное заведение было создано в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР и приказа Народного Комиссара ВМФ СССР для обучения и воспитания сыновей воинов Военно-Морского флота, Красной армии и партизан Великой Отечественной войны.

В ноябре 1944 года первые 408 мальчиков в возрасте 8-13 лет приступили к учебе в здании Училищного дома имени императора Петра Великого, расположенного на Петроградской набережной.

За время существования училища его окончили около 14 тысяч человек. Среди выпускников, пятеро были удостоены звания Героя Российской Федерации (контр-адмиралы Александр Берзин, Всеволод Хмыров, капитаны 1 ранга Сергей Справцев и Александр Опарин, морской палубный летчик генерал-майор Тимур Апакидзе), свыше 9 тысяч — правительственных наград. Около 60 выпускников училища стали адмиралами, 14 — генералами.

81 год назад (1941) в СССР создана Ставка Главного Командования (позднее Ставка Верховного Главнокомандования).

На второй день Великой Отечественной войны был образован чрезвычайный орган высшего военного управления — Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР. Её возглавил народный комиссар обороны Маршал Советского Союза Семён Тимошенко. В состав Ставки также вошли Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Семён Будённый, а также Николай Кузнецов и Георгий Жуков. В июле постановлением Государственного комитета обороны она была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования (СВГК). Председателем стал Иосиф Сталин.

На протяжения всей войны Ставка не покидала Москвы. Её члены сначала собирались в кабинете Сталина в Кремле, а после начала бомбёжек столицы она переместилась в небольшой особняк на улице Кирова, 37. Во время бомбёжек работа СВГК перемещалась на станцию метро «Кировская» (ныне — «Чистые пруды»).

В октябре 1945 года СВГК была упразднена.

81 год назад (1941) на второй день Великой Отечественной войны в районе Дубно — Луцк — Броды (ныне Украина) началось танковое сражение.

Оно считается одним из самых масштабных танковых сражений во всей мировой истории, уступающее только Курской битве 1943 года. Семь дней в треугольнике Дубно — Луцк — Броды продолжалось ожесточенное противостояние советских и немецких войск. В битве было задействовано свыше 4000 танков: порядка 3 тысяч - Юго-Запад­ного фронта Красной армии и около тысячи — немецкой группы армий «Юг».

Хотя в ходе этого сражения советские танковые соединения были раз­биты, план фашистского командования окружить советские войска в Юго-Западной Украине был сорван.

82 года назад (1940) к серийному производству был принят бомбардировщик Пе‑2.

Самолёт был создан группой конструкторов под руководством Владимира Петлякова в ЦКБ-29. В декабре 1939 года на аэродроме ЛИИ в Жуковском, начались лётные испытания Пе-2, а 23 июня 1940 года он был принят к серийному производству.

Пе-2 — самый массовый советский бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. Всего было выпущено 11,5 тысячи самолётов.

6 лет назад (2016) в Великобритании состоялся референ­дум о выходе страны из Европейского союза.

Он был инициирован премьер-министром Дэвидом Кэмероном. На плебисцит был вынесен вопрос: «Как вы думаете, должна ли Великобритания оставаться в Европейском сообществе?» За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. После референдума Дэвид Кэмерон, который выступал против Brexit, ушёл в отставку.

Из-за ряда разногласий дата выхода Великобритании из ЕС несколько раз откладывалась. Наконец, в январе 2020 года британский парламент утвердил законопроект об условиях выхода страны из ЕС. 23 января его подписала Елизавета II. 29 января депутаты Европарламента одобрили соглашение о Brexit.

31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по Москве) завершилось длившееся почти полвека членство Соединенного Королевства в европейском сообществе.

61 год назад (1961) вступил в силу Договор об Антарктике.

Документ подписали 1 декабря 1959 года в Вашингтоне представители 12 государств, которые вели в то время в Антарктике научные исследования (Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, США, Франция, Чили, Южно-Африканский Союз и Япония).

Договор запрещает проводить в регионе любые мероприятия военного характера: создание военных баз, проведение военных маневров, испытания любых видов оружия, а также захоронение радиоактивных материалов. В Антарктике можно проводить только научные исследований, которые не ставят под угрозу флору и фауну континента.

В настоящее время в число участников Договора об Антарктике входят более 50 государств.

134 года назад (1888) в Лилле (Франция) на празднике печатников впервые прозвучал Интернационал.

Его исполнил хор рабочих общества «Лира трудящихся». Слова международного пролетарского гимна сочинил популярный в то время шансонье Эжен Потье, музыку написал рабочий-коммунар Пьер Дегейтер. Интернационал был переведён на множество языков. В 1910 году на конгрессе Социалистического Интернационала в Копенгагене он был утверждён гимном международного социалистического движения.

В 1918-1944 годах Интернационал был гимном сначала РСФСР, а потом СССР.

154 года назад (1868) была запатентована пишущая машинка.

Её изобрёл американец Кристофер Лэтем. Она была крайне неудобная: размером с письменный стол, а клавиатура больше напоминала рояль. Можно было печатать только большими буквами, а машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки.

Денег у изобретателя, чтобы запустить новинку в производство, не было, и он продал права Филу Ремингтону. Его инженеры усовершенствовали конструкцию печатной машинки и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1».