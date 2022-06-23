Директор Шатунова: «Сердце Юры остановилось в карете скорой помощи»

Юрий Шатунов скоропостижно скончался этой ночью на 49-м году жизни. Певцу стало плохо вчера вечером во время отдыха с другом. Врачи не довезли музыканта до больницы...

22 июня Юрий Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ближе к вечеру певцу стало плохо, и друг повез его в больницу под Домодедово. В машине скорой помощи артист успел рассказать про острую боль в груди, а после его сердце остановилось. Врачам удалось реанимировать музыканта, но до медучреждения он не доехал — солист «Ласкового мая» скончался на пандусе у входа в клинику.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сообщил «СтарХиту» директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Время смерти певца — 00:20 по московскому времени. Юрий умер от острой сердечной недостаточности.

На проблемы со здоровьем Шатунов не жаловался, наоборот, он много работал и активно гастролировал. За последние два месяца артист дал 16 концертов — последний состоялся в Подольске 20 июня.

Правда, музыкант переживал из-за бесконечных судов с Андреем Разиным. Больше двух лет певец и продюсер воевали за права на песни группы «Ласковый май».