До Квон: я не считаю себя мошенником и верю в успех новой сети Terra

Глава Terraform Labs До Квон верит в успех проекта Terra 2.0 и не считает себя мошенником. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Я глубоко уверен в том, что мы сможем стать сильнее, чем были. [...] Многие разработчики находятся в процессе перезапуска своих приложений в новой сети», — сказал Квон.

После краха криптовалюты LUNA и алгоритмического стейблкоина UST команда Terraform Labs предложила перезапустить сеть. Новый блокчейн заработал 28 мая. О его поддержке сообщили ведущие криптовалютные биржи, включая Binance, Huobi и Kraken.

Коллапс экосистемы Terra имел серьезные последствия для рынка цифровых активов. Обесценивание LUNA и UST нанесло серьезный ущерб пользователям Anchor Protocol.

Инцидент также повлиял на платежеспособность крупных игроков индустрии: криптолендинговая платформа Celsius была один из крупнейших держателей UST, а хедж-фонд Three Arrows Capital вложил в LUNA около 200 млн в рамках февральского токенсейла.

Ситуация вокруг проекта привлекла внимание регуляторов Южной Кореи. Деятельностью Terraform Labs заинтересовалась и прокуратура Южного округа Сеула.

В июне журналисты узнали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США также инициировала расследование в отношении лиц, стоящих за стейблкоином UST.

В разговоре с WSJ представитель Terraform Labs заявил, что не собирается комментировать какие-либо расследования правоохранительных органов. Он назвал поступающие иски «необоснованными» и отметил, что компания намерена защищать себя.

По словам До Квона, из-за краха Terra он потерял практически все свое состояние. Он добавил, что не считает себя мошенником, поскольку и сам был полностью уверен в устойчивости UST.

«Я уверенно делал ставки и уверенно поддерживал UST, потому что верил в его устойчивость и ценностное предложение. Я проиграл ставки, но мои действия на 100% соответствуют моим словам. Есть разница между неудачей и мошенничеством», — сказал он.

Напомним, в июне 2022 года инвесторы обвинили Terraform Labs и лично Квона в ложных заявлениях касательно стабильности UST.