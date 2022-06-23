Достоинства суши-сетов и правила их подачи к столу
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Достоинства суши-сетов и правила их подачи к столу

Японские блюда стали хорошей альтернативой любому дорожному фаст-фуду. Отдают предпочтение такой еде из-за пикантного вкуса, возможности быстро насытить организм и получить полезные вещества. Особенно часто блюда азиатской кухни выбирают те, кто придерживается диеты и тщательно следит за рационом питания. Поэтому заказывают суши не только в офисы, но и в фитнес-центры или спортивные учреждения. А чтобы покупка была выгодной, выбирайте сеты, состоящие из нескольких порций. Это позволит не только насладиться разными видами японских рулетиков, но и значительно сэкономить денежные средства.

Чтобы быстро получить сет для качественного удовлетворения голода, рекомендуем заказать суши в Орле через компанию «Фарфор». Курьеры оперативно доставляют японскую еду в любую точку города. Ценовая политика лояльная, а качество блюд на высоком уровне. Это позволяет насытить свой организм с пользой для здоровья и кошелька.

Достоинства суши-сетов

Выгода от покупки наборов азиатских рулетиков значительная. Она заключается в следующем:

  1. Большое разнообразие видов суши. Если заказываете обед на компанию людей, сет позволит удовлетворить вкусы каждого. При этом можно продегустировать разные суши, выбрав для себя оптимальный вариант.
  2. Экономия. Покупка японских рулетиков в наборе дешевле, чем если заказывать их отдельно.
  3. Оптимальное сочетание вкусов. Сеты разрабатываются специальным образом, чтобы роллы подчеркивали друг друга или были выполнены в единой тематике. Это позволяет правильно накрыть фуршетный стол, не задумываясь над тем, какие выбрать суши.
  4. Отличная возможность накормить большую компанию. К примеру, суши-сеты актуальны, когда приехали нежданные гости или устроили вечеринку.

Привозят наборы японских рулетиков в специальной упаковке. Их удобно есть палочками или руками (кто как привык). Пробуйте разные виды суши, так как все они имеют индивидуальную особенность. Наиболее распространенными наборами считаются те, в которые входят роллы с лососем, угрем или креветками. Однако существуют вегетарианские или сладкие блюда, о которых следует уточнить у менеджера перед заказом.

Способы подачи суши-сетов

Наиболее популярное употребление японских рулетиков – непосредственно с упаковки, в которой их привез курьер. Каждый берет те роллы, которые хочет продегустировать и сразу съедает или накладывает на тарелку. Однако такой «спартанский» обед больше актуален для рабочей обстановки. В домашних условиях лучше переложить суши на отдельное блюдо, и подать его к столу. Так трапеза станет более уютной.

На всевозможных мероприятиях наборы роллов выкладываются на отдельный поднос. Делается это с особой эстетичностью. Например, суши можно выложить в форме дракона, рыбки, звезд и пр. Часто используются тематические подносы (например, в виде корабля). Но самым простым вариантом является подача на деревянной доске.


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