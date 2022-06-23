Достоинства суши-сетов и правила их подачи к столу

Вадим Карасев

Японские блюда стали хорошей альтернативой любому дорожному фаст-фуду. Отдают предпочтение такой еде из-за пикантного вкуса, возможности быстро насытить организм и получить полезные вещества. Особенно часто блюда азиатской кухни выбирают те, кто придерживается диеты и тщательно следит за рационом питания. Поэтому заказывают суши не только в офисы, но и в фитнес-центры или спортивные учреждения. А чтобы покупка была выгодной, выбирайте сеты, состоящие из нескольких порций. Это позволит не только насладиться разными видами японских рулетиков, но и значительно сэкономить денежные средства.

Чтобы быстро получить сет для качественного удовлетворения голода, рекомендуем заказать суши в Орле через компанию «Фарфор». Курьеры оперативно доставляют японскую еду в любую точку города. Ценовая политика лояльная, а качество блюд на высоком уровне. Это позволяет насытить свой организм с пользой для здоровья и кошелька.

Достоинства суши-сетов

Выгода от покупки наборов азиатских рулетиков значительная. Она заключается в следующем:

Большое разнообразие видов суши. Если заказываете обед на компанию людей, сет позволит удовлетворить вкусы каждого. При этом можно продегустировать разные суши, выбрав для себя оптимальный вариант. Экономия. Покупка японских рулетиков в наборе дешевле, чем если заказывать их отдельно. Оптимальное сочетание вкусов. Сеты разрабатываются специальным образом, чтобы роллы подчеркивали друг друга или были выполнены в единой тематике. Это позволяет правильно накрыть фуршетный стол, не задумываясь над тем, какие выбрать суши. Отличная возможность накормить большую компанию. К примеру, суши-сеты актуальны, когда приехали нежданные гости или устроили вечеринку.

Привозят наборы японских рулетиков в специальной упаковке. Их удобно есть палочками или руками (кто как привык). Пробуйте разные виды суши, так как все они имеют индивидуальную особенность. Наиболее распространенными наборами считаются те, в которые входят роллы с лососем, угрем или креветками. Однако существуют вегетарианские или сладкие блюда, о которых следует уточнить у менеджера перед заказом.

Способы подачи суши-сетов

Наиболее популярное употребление японских рулетиков – непосредственно с упаковки, в которой их привез курьер. Каждый берет те роллы, которые хочет продегустировать и сразу съедает или накладывает на тарелку. Однако такой «спартанский» обед больше актуален для рабочей обстановки. В домашних условиях лучше переложить суши на отдельное блюдо, и подать его к столу. Так трапеза станет более уютной.

На всевозможных мероприятиях наборы роллов выкладываются на отдельный поднос. Делается это с особой эстетичностью. Например, суши можно выложить в форме дракона, рыбки, звезд и пр. Часто используются тематические подносы (например, в виде корабля). Но самым простым вариантом является подача на деревянной доске.



