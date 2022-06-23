Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram

Вадим Карасев

Павел Дуров опроверг передачу Google голосовых сообщений пользователей Telegram

Предприниматель и разработчик Павел Дуров опроверг передачу компании Google данных пользователей мессенджера Telegram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — заявил Дуров.

Он объяснил, что пользователи премиум-подписки могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст, для чего арендуется оборудование Google. Это помогает получить максимально хорошее качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных. «Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно», — добавил Дуров.

Ранее автор Telegram-канала «Бэкдор» после изучения условий использования премиальной версии мессенджера пришел к выводу, что безопасность данных пользователей платной подписки мессенджера находится под угрозой. Из документа следует, что голосовые сообщения подписчиков передают на расшифровку компании Googlе.



