Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию геев
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Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию геев

Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию геевЕврокомиссия запретила Польше тратить деньги фондов ЕС на «свободные от ЛГБТ» регионы

Европейская комиссия (ЕК) запретила Польше тратить деньги, выделяемые из фондов Европейского союза (ЕС), на финансирование регионов, объявивших себя «свободными от ЛГБТ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Кампания против гомофобии».

По данным организации, Еврокомиссия внесла положение в Соглашение о партнерстве с Польшей, запрещающее финансирование ряда органов местного самоуправления. Речь идет об органах, которые приняли резолюции, направленные на изоляцию геев.

«Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиарда евро из средств на реализацию политики сплочения», — рассказали правозащитники. Сотрудница организации Мирослава Макуховская предположила, что это решение приведет к отмене постановлений польских властей против ЛГБТ-сообщества.

Польша известна неприятием нетрадиционной ориентации: она занимает последнее место по толерантности к ЛГБТ среди всех стран ЕС. В 2019-м представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» (PiS) высказались в поддержку издания Gazeta Polska, выпустившего стикеры с надписью «Strefa wolna od LGBT» (зона без ЛГБТ). Позже власти ряда польских регионов объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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