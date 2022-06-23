Где можно увидеть полный парад девяти планет 24 июня 2022 года, и какую опасность несет это астрономическое событие
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Где можно увидеть полный парад девяти планет 24 июня 2022 года, и какую опасность несет это астрономическое событие

Где можно увидеть полный парад девяти планет 24 июня 2022 года, и какую опасность несет это астрономическое событие

Парад планет относится к числу редких, но очень важных явлений. Это время является благоприятным для внесения кардинальных изменений в свою жизнь. Нужно только знать, где и когда он будет, а также что он собой представляет.

Что представляет собой парад планет и когда его ждать

Парад планет — это не только астрологическое, но и астрономическое явление. В это время все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию и земляне могут увидеть в телескоп самые ближайшие из них.


Уникальное событие наступит в ночь с 23 на 24 июня 2022 года. В нем будут принимать участие пять планет, а именно:

  • Венера;
  • Меркурий;
  • Юпитер;
  • Марс;
  • Сатурн.

Предстоящее астрономическое явление считается самым большим и редким. В следующий раз его можно ожидать лишь в 2040 году.

Где можно увидеть парад планет

Далеко не всем посчастливится увидеть парад планет, даже невзирая на то, что звезды будут очень яркими для землян. Больше всего повезет жителям южных широт.

Хоть и не все жители России смогут полюбоваться парадом планет, но в Екатеринбурге, Омске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде и Новосибирске это явление будет видно в 2:30 утра. Несмотря ни на что, каждый сможет ощутить на себе его энергетику.


Что можно и нельзя делать в парад планет

Парад планет имеет необычную энергетику, благодаря которой можно влиять на людей и их жизнь. В этот момент времени следует уделить внимание строительству. Можно заняться планированием дел на будущее, тогда они принесут много плодов. Те, кто собирались начать что-то новое, могут смело действовать — их труды обязательно принесут доходы.

Большинство идей могут оказаться прорывными и улучшить финансовое положение. Многих ждут перемены, которые будут как приятными, так и негативными. Все зависит от самого человека и от происходящего вокруг.

Парад планет несет в себе разрушительную энергетику, благодаря которой удастся убрать из своей жизни все лишнее и ненужное, что тянет ко дну.

Как парад планет влияет на судьбу людей


Все знают о том, что планеты влияют на характер и судьбу человека. Некоторые в это время могут ощущать агрессию, раздражение или депрессию. Это явление может изменить целые судьбы.

В этот период времени можно найти верное решение, выйти из некомфортной ситуации, а также избавиться от неприятных людей. Вселенная будет помогать и благоволить, поэтому стоит обращать внимание на знаки судьбы и быть уверенными в своих силах.

Астрологи советуют людям озвучивать все то, что придет им в голову. Не стоит бояться общения с коллегами по работе и начальством, ведь человек обязательно будет услышан и понят.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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