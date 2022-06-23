Глава ФРС США: мы пристально следим за происходящем на рынке криптовалют
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Глава ФРС США: мы пристально следим за происходящем на рынке криптовалют

Глава ФРС США: мы пристально следим за происходящем на рынке криптовалют


Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) пристально следят за криптовалютами на фоне повышенной волатильности на рынке. Об этом заявил глава ведомства Джером Пауэлл.


По его словам, ФРС пока не видит какого-либо значительного влияния ситуации на биткоин-рынке на макроэкономику. 


В то же время Пауэлл считает, что индустрия криптовалют нуждается в "лучшей нормативно-правовой базе":


"Многие продукты сектора цифровых финансов в некотором роде похожи на продукты, которые существуют в банковской системе или на рынке капитала, но они не регулируются одинаково. Мы должны решить это».


Напомним, по итогам заседания 14-15 июня ФРС повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75%.


Спустя несколько дней после этого цена биткоина резко обвалилась, однако позже слегка восстановилась. На момент написания первая криптовалюта торгуется около отметок $20 300.


Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Arcane Research допускают, что стоимость биткоина продолжит падать вплоть до $10 350.

# Экономика джером пауэлл, регулирование, фрс, новости
По материалам: ForkLog

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