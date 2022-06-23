Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года: неблагоприятный день для общения и знакомства

Астролог Тамара Глоба прогнозирует 24 июня 2022 года неблагоприятный для общения и знакомства день, поскольку высока вероятность конфликтности из-за повышенной раздражительности и пониженной концентрации внимания. Она советует максимально контролировать свои эмоции и больше времени уделять трудовой сфере.

Какие события пророчат звезды огненным знакам зодиака 24 июня 2022 года

Овнам придется «разгребать» последствия произведенных в прошлом эмоциональных действий, которые отрицательно сказались на репутации представителей знака и поставили «под угрозу» отношения со значимыми для них людьми. Как выяснило издание rsute.ru, следует также быть аккуратнее в высказываниях и шутить «по-доброму» с близкими, чтобы избежать ссор и недопонимания.

Добиваясь собственных целей, Львам необходимо соизмерять ожидаемые результаты и те средства, которые они затратят для их достижения. Возможно, что из-за незначительных благ им придется пожертвовать хорошими отношениями с людьми, которые могут в дальнейшем помочь в чем-то более существенном и необходимом – не стоит сгоряча «разрывать» нужные связи и ссориться с теми, кто дорог сердцу, является союзником в делах или «полезен» в другом качестве.

Для Стрельцов день станет удачным в рабочей сфере, так как откроет новые перспективы. Но не стоит применять к уже практически поверженным противникам хитрости и интриги – только профессиональные качества и честные методы помогут представителям знака повысить собственную репутацию и привлечь к сотрудничеству «нужных» людей.

Гороскоп от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года для представителей стихии Земли

Тельцам можно ожидать поддержки и помощи от щедрого и благородного человека, что позволит значительно улучшить положение представителей знака. День будет благоприятным для новых знакомств и смены привычного круга общения, а к романтическим увлечениям, «завязавшимся» сегодня необходимо отнестись максимально серьезно.

Девам, под влиянием определенных обстоятельств, представится шанс отступить от тех строгих жизненных рамок, которые они сами себе установили. Это позволит обрести некоторую свободу и возможность достичь успеха даже в тех сферах, которые раньше представители знака боялись и затрагивать. Звезды уверены, что в этот день Фортуна полностью на стороне Дев.

Козероги предпочтут помогать тем, кто попросит их о поддержке – их усилия не пройдут даром, а благородство будет щедро вознаграждено впоследствии. Вероятны положительные перемены, благоприятны крупные покупки и подготовка к романтическим поездкам. В личной сфере возникнет желание «вывести» уже существующие отношения на новый, более стабильный уровень.

Что может ожидать 24 июня 2022 года знаков зодиака воздушной стихии

Близнецы пересмотрят некоторые отношения в деловой сфере — кто-то не очень значимый ранее может «переместиться» в ранг недоброжелателей представителей знака. Не стоит демонстрировать этой персоне своего недружелюбия, но «держать под контролем» все его действия будет хорошей идеей. В личной сфере не хватает доверительных бесед и открытости.

Весам просто необходимо «взять под жесткий контроль» все свои ресурсы – как временные, так и финансовые, а также сосредоточиться на самодисциплине, подходя ответственно ко всем задачам. День благоприятен для посещения светских и общественных мероприятий и общения, но проявлять инициативу в чем-либо звёзды не рекомендуют.

Водолеям рекомендовано быть осторожными и предусмотрительными – прежде чем принять чью-то щедрость (материальную помощь или другие «блага»), необходимо выяснить, какие обязательства накладывает на представителей знака такая «помощь». Кроме того, появится возможность проявить свои таланты в совершенно новом для Водолеев деле.

Прогнозы от Тамары Глобы на 24 июня 2022 года водным знакам зодиака

Ракам следует проявить находчивость, что поможет обойти препятствия на пути к цели, а их таланты помогут в осуществлении тех задач, которые были не под силу даже опытным специалистам. В этот день благоприятно проводить профессиональные переговоры, решать финансовые вопросы, а также помогать близким бороться с их неприятностями.

Скорпионам тяжело будет справляться с мыслями и желаниями, касающимися любовной сферы – это может негативно отразиться на профессиональной сфере и решении срочных задач. Следует сосредоточиться на выполнении запланированного, периодически радуя себя небольшими «бонусами» — вкусностями, небольшой прогулкой или недлинным общением в соцсети. Вечер лучше провести с любимым человеком вне дома.

Рыбы склонны помогать тем, кто по каким-то причинам успел испортить свою репутацию – это похвальное занятие для представителей знака, но абсолютно небезопасное. Такие «связи» обычно приносят лишь проблемы и разочарования, если удастся избежать худших последствий. Значительно благоприятней для Рыб будет общение с близкими и наведение порядка в семейных делах.