Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в школу, а там показали «вареник» мамы»

Ксения Хоффман порассуждала о судьбе сына Айзы и Гуфа. Сами 12 лет, и он в курсе публичных разборок родителей. Однако блогер опасается, что мальчику придется столкнуться с еще более скандальными вещами.

Два года назад Айза случайно слила в соцсети свое интимное фото. Теледива была раздосадована тем, что снимок увидели миллионы подписчиков, тогда как оно предназначалось возлюбленному. Тем не менее, история повторилась минувшей весной. Звезда Сети вновь засветила гениталии, которые пользователи окрестили «вареником», прямо в личном блоге.

Айза-Лилуна не стала комментировать скандальный пост, просто поспешила удалить его из общего доступа. «Вареник» — вообще лучшее, что происходило. Но я не смотрела и не увеличивала фото», — отреагировала на публикацию Ксения Хоффман.

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Напомним, что Айза воспитывает двоих сыновей от разных мужей. Сами родился в браке с Гуфом, а Элвис, которому осенью исполнится шесть лет, появился от союза с Дмитрием Анохиным. Несмотря на свою скандальную репутацию, теледива заботится о сыновьях и оберегает от ненужной информации.