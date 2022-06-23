Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
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Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

Иммунолог оценил вероятность распространения сибирской язвы в РоссииИммунолог Продеус заявил, что в России не нужно опасаться эпидемии сибирской язвы

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус оценил вероятность распространения сибирской язвы в России. Специалист заявил, что жителям страны не нужно опасаться эпидемии этого заболевания. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сибирская язва — особо опасная бактериальная инфекция, передающаяся контактным путем людям от больных животных. Чаще всего она поражает кожу человека, реже — кишечник и легкие», — объяснил Продеус.

По словам телеврача, искоренить сибирскую язву в России в ближайшем будущем не удастся. «Единичные случаи заболевания продолжат фиксировать на территории страны, но они не будут выходить на уровень эпидемии», — отметил он.

Среди признаков недуга эксперт перечислил повышенную температуру, озноб, головную боль, сильную слабость и ломящие боли в пояснице. «Одновременно у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв», — добавил ведущий.

«Опасность сибирской язвы заключается в том, что она быстро развивается. Если вовремя не начать лечение, то состояние пациента может очень резко ухудшиться», — предупредил специалист.

21 июня стало известно, что сибирской язвой заразилась жительница станицы Рождественской Ставропольского края. Женщина находилась в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожало. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что оснований для распространения заболевания в России нет.

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По материалам: lenta.ru

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