Иркутский Горзеленхоз отправил в Монголию 8 000 саженцев ели и сосны
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Иркутский Горзеленхоз отправил в Монголию 8 000 саженцев ели и сосны

Иркутский Горзеленхоз отправил в Монголию 8 000 саженцев ели и сосны

Иркутский Горзеленхоз налаживает поставки хвойников в Монголию. Туда отправили 8 000 сеянцев хвойных пород. Ели сибирские и европейские, сосны сейчас проходят акклиматизацию. Деревца высадят в рамках государственной программы по озеленению. Мастер агрокомплекса Лариса Костиш уехала в Монголию, чтобы проинструктировать коллег по уходу за деревьями. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Еще две монгольские компании ведут переговоры с Горзеленхозом. С одной из них уже заключено предварительное соглашение о поставке 60 тысяч сеянцев для озеленения территории площадью 10 гектаров. В августе на предприятие приедет делегация, в ходе визита которой рассмотрят варианты дальнейшего сотрудничества в рамках госпрограмм.

Горзеленхоз работает в лесопитомниках, расположенных в Ершах и предместье Рабочем. На их территории растет более 28 тысяч деревьев. В этом году в Иркутске высадят 8,5 тысяч саженцев. Озеленение уже провели в парке Авиатор, на бульваре Гагарина, в парке инициативной молодежи, в переулке Академика Окладникова, в Лисихинском парке, а также в сквере на Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека. Там появились клены Гиннала, ели, сирени, рябины, амурские барбарисы, альпийская смородина, калина, уссурийская груша, иглистая роза и спирея серая «Грефшейм».

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По материалам: irk

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