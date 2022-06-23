Исследование показало, как жители стран G7 оценивают последствия конфликта на Украине
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Исследование показало, как жители стран G7 оценивают последствия конфликта на Украине

Исследование показало, как жители стран G7 оценивают последствия конфликта на Украине

Мюнхенская конференция безопасности перед 48-м саммитом "Большой семерки" подготовила исследование отношения жителей стран G7 к мировой безопасности, вызовам и задачам, стоящим перед их странами в свете конфликта на Украине и его последствий.

Репрезентативный опрос показывает, что от 60% до 70% жителей Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США считают, что ввод Россией войск на Украину стал поворотной точкой в мировой политике. Жители стран "Большой семерки" считают, что возврат к прежнему статусу-кво невозможен и, более того, что мир входит в эпоху новой холодной войны с Россией. Во всех странах, где проводился опрос, доля несогласных с этим утверждением не превышает 10%.


Россию считают главным риском жители всех стран G7 (кроме Италии, где респонденты чаще называли природные катаклизмы и лесные пожары). Однако опрошенные стали более критично относиться и к Китаю – абсолютное большинство в странах "Большой семерки" (опять же, кроме Италии) согласны с утверждением "если мы не дадим отпор России, это увеличит риск того, что однажды и Китай вторгнется в другие страны". Исследователи считают, что причина этих изменений лежит не только в действиях России, но и в реакции на них КНР – Пекин не стал осуждать действия России.

Российско-украинский фронт на карте Европы


Исследование показывает, что военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, оказанная G7, получила широкую поддержку жителей этих стран, а также подчеркивает вновь ощущаемое единство среди мировых демократий. Абсолютное большинство во всех странах исследования согласны, что "демократии должны построить всемирный альянс, чтобы защитить себя от автократических посягательств". 

Если мировые демократии хотят преуспеть в новой эре противостояния систем, тогда им не обойтись G7 и государствами-единомышленниками – необходимо построить более широкую коалицию стран, включая те, кто не рассматривает мир как противостояние демократий и автократий. Либеральным демократиям придется активно бороться с тем, что их повестку считают эгоистичной и недальновидной. И чтобы заручиться поддержкой третьих стран, G7 придется прислушаться к ним и содержательно ответить на их проблемы.

В прошлом выпуске Мюнхенского индекса безопасности нетрадиционные риски, в основном связанные с изменениями климата, были в числе самых важных для респондентов. В этом выпуске их не заменили, а дополнили традиционные риски, что также станет характерной чертой новой эры.

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По материалам: uposters.ru

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