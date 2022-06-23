Иван Жидков рассказал о пришествии на отдыхе с дочкой Татьяны Арнтгольц
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Иван Жидков рассказал о пришествии на отдыхе с дочкой Татьяны Арнтгольц

Иван Жидков рассказал о пришествии на отдыхе с дочкой Татьяны Арнтгольц
Актер Иван Жидков отдыхает с детьми на море. Отпуск не обошелся без приключений. Сейчас Иван Жидков находится в отпуске с детьми от двух браков: дочкой Марией от Татьяны Арнтгольц и сыном Степаном от Лилии Соловьевой. Такой душевной компанией они проводили время и все было хорошо, пока не произошла беда.
Маша примерила кольцо, купленное в обычном магазине, но что-то пошло не так: палец страшно опух, начались боли, но кольцо снять не получалось. В результате папа отвез дочку в больницу. Снять кольцо так и не смогли: его пришлось разрезать.
«Нда, а случай оказался не страховой. Там что кольцо из сувенирного магазинчика вышло нам по цене брендового»— шутливо пожаловался Иван. В остальном семья прекрасно проводит время в отпуске. Видно, что дети ладят друг с другом. А еще подписчиков потрясло, какой повзрослевшей выглядит Маша – скоро она уже догонит папу по росту. Этой осенью, в сентябре, Маше исполнится 13 лет, но уже сейчас она выглядит настоящей невестой. Напомним, Татьяна Арнтгольц прожила в браке с Иваном Жидковым пять лет. В 2009 году пара стала родителями, а в 2014-м оформила развод. После неудачного брака актриса долго оставалась одна и лишь в 2020 году вновь вышла замуж  за Марка Богатырева, которому подарила сына Даниила. К счастью, Татьяна сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, поэтому Жидков принимает активное участие в воспитании Марии. Татьяна Арнтгольц не раз отмечала, что она ничуть не против того, чтобы Маша проводила много времени вместе с папой. Когда у актрисы напряженный график, ей не удается много общаться с дочкой. Татьяна гордится успехами ребенка и радуется, что девочка не будет продолжать актерскую династию. «Она растет нормальным ребенком, учится в обычной школе, посещает ее с удовольствием. У них хороший класс. Радует, что при всей своей коммуникабельности дочь в чем-то стеснительная. На мой взгляд, подрастающему поколению не хватает этого качества», — рассказывала актриса.
# Шоу-бизнес Жидков Иван
По материалам: z-aya

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