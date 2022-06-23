Экономике России предсказали околонулевой рост из-за санкций

Вадим Карасев

АКРА предсказала околонулевой рост российской экономики в 2023 году

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предсказала российской экономике околонулевой рост в 2023 году — темпы роста ВВП могут составить 0-1 процент в среднесрочной перспективе. Прогноз, опубликованный на официальном сайте АКРА, объяснили снижением деловой активности на фоне санкций.

Аналитики отмечают, что наибольшее негативное влияние на хозяйственную жизнь окажет падение экспорта энергоресурсов в Европу, а также их добычи. По их мнению, переориентация торговых путей в Азию не сможет компенсировать эти потери. Ограничения, наложенные западными странами на экспорт в Россию, также отразятся на ВВП.

По мнению АКРА, в 2022-2024 годах российским импорт снизится с 245 до 235 миллиардов долларов. Среди последствий — падение средней производительности труда и сворачивание ряда видов деятельности из-за нехватки оборудования. Что касается экспорта, в тот же период аналитики прогнозируют снижение его объема 421 до 345 миллиардов долларов. При этом товарообороту предсказали рост с 43,2 до 50,2 миллиарда рублей.

В АКРА ожидают, что проблемы с импортом товаров в Россию негативно повлияют на рынок. В результате сократится средняя производительность труда, при этом ряд видов деятельности станет невозможным из-за отсутствия необходимого оборудования. Это приведет к сокращению реальных доходов населения на 5,5 процента в 2022 году, на 1,1 процента в 2023-м и на 1 процент в 2024-м. При этом фактическая средняя зарплата с 2022 года вырастет с 61 812 рублей в месяц до 76 328 рублей в месяц. Аналитики АКРА считают, что по итогам 2022 года безработица составит 6,2 процента, в 2023 — 6 процентов, в 2024 — 5,5 процента.

По оценке специалистов, к концу 2022 года ВВП страны снизится на 7–9 процентов, в 2023 году показатель вырастет на 0,1 процента, в 2024-м — на 1,5 процента. Среднегодовая инфляция в 2022-ом достигнет 16,9 процента, в 2023-м снизится до 7,8 процента, а 2024-м — на 5,5 процента. Среднегодовой курс доллара в текущем году составит 77 рубля, в следующем — 82,4 рубля, в 2024 году — 87,1 рубля.

Международное рейтинговое агентство S&P в мае опубликовало прогноз, согласно которому российская экономика сократится на 11,1 процента в 2022 году и на 1,9 процента — в 2023-м. Во Всемирном банке рассчитывают на такие же цифры, однако признают, что прогнозы о состоянии российской экономики носят беспрецедентно неопределенный характер из-за постоянно меняющейся ситуации. Власти оценивают экономические перспективы более оптимистично — помощник президента страны Максим Орешкин заявил, что падение ВВП России по итогам 2022 года не превысит 5 процентов, а инфляция не окажется больше 15 процентов.