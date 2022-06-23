Эстонский премьер раскритиковала НАТО за стратегию стереть Таллин с лица земли
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Эстонский премьер раскритиковала НАТО за стратегию стереть Таллин с лица земли

Эстонский премьер раскритиковала НАТО за стратегию стереть Таллин с лица земли

Глава правительства Эстонии Кая Каллас раскритиковала НАТО за готовность быстро "сдать" Прибалтику в случае гипотетического вторжения. Об этом сообщает Associated Press.

Возмущение Каллас вызвала оборонная стратегия НАТО, предполагающая, что в случае гипотетического нападения на Прибалтийские республики западные союзники по Североатлантическому альянсу обещают "освободить Эстонию за 180 дней", вместо того чтобы защищать ее с первого дня.


"Это означало бы полное уничтожение нашей страны", — заявила Каллас, подчеркнув, что солдатам НАТО, расквартированным в Эстонии, не нравится, что "по плану они просто умрут".

Также Каллас высказала мнение, что масштабные санкции и торговые ограничения против России окажут воздействие только со временем, но Западу нужно проявить "стратегическое терпение". Такое мнение она высказала на фоне появляющихся на Западе мнений, что беспрецедентное санкционное давление на Москву оказалось тщетным.

"Я все еще думаю, что, вы знаете, эффект [санкций] должно почувствовать также население России, потому что, если вы посмотрите, уровень поддержки Путина очень высокий", - отметила Каллас.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила сограждан о "мучительной зиме". Каллас добавила, что ситуация в республике усугубляется энергетическим кризисом и глобальным ростом инфляции, и подчеркнула, что страну может ждать тяжелая зима. Так, по словам главы Кабмина, на грядущий зимний период влияют достаточно низкие темпы экономического роста республики.

Как писал Ruposters, минобороны Латвии заявило, что граждане страны должны быть готовы позаботиться о своем выживании в течение 3 суток в случае начала потенциального военного вторжения.













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По материалам: uposters.ru

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