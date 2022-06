Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 23-26 июня

Вадим Карасев





На этих выходных компания Microsoft с партнерами вновь проводит акцию Free Play Days. В рамках этой акции можно бесплатно опробовать полные стандартные версии игр, при наличии подписки Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

На этой неделе, с 23 по 26 июня, будут доступны по Free Play Days на приставках Xbox One и Xbox Series X | S три игры: theHunter: Call of the Wild, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Dead Island: Riptide Definitive Edition.

TheHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild – наиболее реалистичный на сегодняшний день симулятор охоты. Окунитесь в яркий мир дикой природы и познакомьтесь…

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада – новая часть всемирно известной серии шутеров от первого лица, разработанная Ubisoft Montreal. Вас ждут нап…

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Продолжите историю мятежа и посмотрите, как еще один рай станет адом в полностью переработанной версии.

