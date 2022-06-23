Юлия Савичева высказалась о смерти Шоколадного Зайца

Певица Юлия Савичева скорбит по Пьере Нарциссе. Выпускница второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева высказалась о другом участнике проекта — Пьере Нарциссе, который умер 21 июня после неудачной операции.«Господи, как жаль. Столько забавных и смешных историй связано с Пьером во времена туров «Фабрики». Он ведь был ведущим этих концертов, и это было феерично — энергии вагон и тележка шуток-экспромтов, — написала певица в Telegram. — Очень грустно и очень жаль. Прощай, Пьер, прощай, Шоколадный заяц». Савичева также выразила соболезнования близким и слушателям своего коллеги. Напомним, Нарцисс запомнился на «Фабрике звезд» своим хитом «Шоколадный заяц», который стал его фишкой, а затем и прозвищем. Большой музыкальной карьеры у российского камерунца не случилось, но он стал сниматься в кино и участвовать в телешоу.