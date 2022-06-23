Юрий Шатунов скоропостижно скончался

В 80-90 годы Юрий Шатунов был очень известной личностью. Он входил в состав популярной тогда «мальчишечьей» группы «Ласковый май», которую обожали тысячи девчонок. Позже артист продолжал активно давать концерты, но уже не был столь известен. А сегодня пришло печальное известие: Юрий Шатунов скончался.

Личная жизнь

У Юрия была достаточно трагическая судьба. Он родился в семье совсем молодых родителей (отцу было 23 года, и он мало интересовался сыном, а матери – всего 18 лет). Детские годы (до 4 лет) Юра провел у бабушки в поселке Пятки.

Затем мама забрала мальчика назад, но отношения с родительницей у него не сложились. Особенно тяжело стало, когда мать Юры вышла замуж во второй раз: отчим невзлюбил пасынка, и тот постоянно убегал из дома. Когда Юре исполнилось 11, мать отдала его в детский дом, так как не могла следить за сыном из-за обострившейся болезни. Там его и заметил продюсер Андрей Разин. С того момента жизнь детдомовского мальчишки кардинально изменилась.





С будущей женой Юрий познакомился, когда переехал в Германию. Он никогда не был обделен вниманием женщин, но со Светланой ему пришлось постараться: на этот раз добивались не его, а он. В 2006 году возлюбленная подарила Юрию первого наследника Даниэля, а через год пара узаконила свои отношения. В 2012 в семье вновь произошло прибавление – на этот раз появилась дочка Эстелла.

Карьера

До 1991 года Юрий гастролировал в составе группы «Ласковый май», а затем начал сольную карьеру. Он активно гастролировал по городам России, исполнял новые композиции, развивался творчески. После 2010 года артист ушел в тень, но периодически выпускал новые композиции и активно давал сольные концерты.





Причина смерти

Юрию было всего 48 лет, поэтому поклонники были шокированы известием о его гибели. По предварительной информации, у Шатунова была сердечная недостаточность, но позже его директор рассказал, что произошел обширный инфаркт.

Напомним, что 3 года назад артист уже перенес одну серьезную операцию – у Юрия воспаление гайморовой пазухи, которое могло дать осложнение на мозг. После хирургического вмешательства певец чувствовал себя хорошо.





Шатунов чувствовал себя хорошо, у него было запланировано 2 больших гастрольных тура по стране. Все произошло неожиданно и очень быстро. Звезды выражают в социальных сетях свои сожаления и желают семье сил пережить такую трагедию.