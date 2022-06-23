Юрий Шатунов трагически скончался

Как сообщает пресса, певец Юрий Шатунов умер. Журналисты сообщили трагическую новость — умер солист группы «Ласковый май». Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. По предварительной информации, причиной смерти певца стала сердечная недостаточность. Позже его директор и продюсер Аркадий Кудряшов уточнил, что Шатунов скончался после обширного инфаркта. Напомним, что артист редко жаловался на здоровье и активно давал концерты. Три года назад Шатунов был экстренно госпитализирован из-за проблем с гайморовой пазухой. Воспаление могло сказаться на работе мозга, поэтому была сделана плановая операция. Процедура прошла успешно, и певец вновь вернулся к гастролям.Звезды скорбят по скоропостижно ушедшему артисту. В личном Telegram-канале Тина Канделаки опубликовала отрывок одного из последних интервью легенды 80-х. Певец с любовью говорил о музыке, делился впечатлениями от игры на гармонике… «Царствие Небесное», — написала телеведущая, сообщает «Звезда». Напомним, что у Юрия осталась жена, с которой он прожил почти 20 лет. Вместе они растили двоих детей: сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Звезда с семьей жил в Германии, но очень много времени проводил в России, где давал концерты и записывал новые песни, снимался в телешоу. В последние годы его существование всерьез отравляли судебные тяжбы с бывшим продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Знаменитости судились за творческое наследие коллектива. Разин хотел лишить Шатунова права исполнять золотые хиты «Ласкового мая».