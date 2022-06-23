Кабмин поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц
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Кабмин поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

Кабмин поддержал законопроект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юлиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инициатива предполагает внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», дополнив его разрешением для банков взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Кредитные организации смогут распространить такие комиссии на уже заключенные договоры.

«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <...> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был поддержан вчера на заседании правительства России», — заявили в министерстве. Там полагают, что введение отрицательных ставок по краткосрочным вкладам и нулевых по долгосрочным позволит «сформировать длинные пассивы для кредитования» и даст дополнительный стимул бизнесу для быстрых и эффективных инвестиций.

Ранее Банк России опубликовал доклад, в котором назвал создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по банковским депозитам юрлиц в долларах и евро способом ускорить девалютизацию активов. По мнению регулятора, на фоне санкций меняется парадигма существования российского валютного рынка, тенденцией которого будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности.


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По материалам: pnp.ru

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