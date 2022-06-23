Как влияет сон на организм человека, сколько часов нужно спать в сутки

Сон – очень важная часть жизнедеятельности организма человека. Без него люди не могут обойтись, потому что это одна из основных составляющих, которая отвечает за психику и работоспособность. Далее вы узнаете о мнении сомнолога, сколько часов нужно спать в сутки.

Сколько часов нужно спать в день

«Потребность в сне индивидуальна и может различаться в диапазоне от 4 до 12 часов. Большинство из нас имеют среднюю потребность в сне и нуждаются в 7-8 часах сна в сутки», — рассказал в своем интервью сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Также эксперт добавил, что не стоит спать больше чем нужно, а всего лишь необходимо прислушиваться к организму. Но недосып тоже вреден для здоровья, потому что из-за него появляются различные заболевания.

Кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, что сон — это очень динамичный процесс. Он длится циклами, каждый идет по полтора часа и в каждом из них есть некое подобие стадий, которые видит и распознает мозг. Сон можно смело назвать довольно сложным процессом.

Почему человек может просыпаться ночью





София Черкасова рассказала, почему человек может периодически просыпаться ночью. Это может происходить из-за различных факторов, например, высокой комнатной температуры или неудобной кровати.

«Большинство исследований показывают, что температура от 17 до 21 градуса наиболее дружелюбна, чтобы человек быстрее уснул. Хотя, конечно, если ему субъективно нравится спать, когда 25…27 градусов, то это его индивидуальная особенность», — добавила эксперт.

Также человек может проснуться из-за света фонарей, рассвета или автомобильных фар. Поэтому необходимо на ночь зашторивать комнату, чтобы в нее не проникал свет.

«Если человеку ночью захотелось в туалет, то такие настоятельные требовательные сигналы сложно игнорировать. Но после этого надо еще заснуть. Поэтому лучше хотя бы не включать яркий свет, чтобы окончательно не проснуться», — рассказала София Черкасова в своем интервью.

Сон может прервать жесткая подушка или неудобный матрас, на котором можно легко отлежать руку или ногу. Есть немалое количество факторов, которые могут повлиять на человеческий сон.

Что будет, если мало или много спать

Из-за недосыпа организм будет получать меньшее количество кортизола. Он нужен для нормального функционирования иммунной системы, а также для регулирования энергетических запасов организма.

Из-за недосыпа снижается работоспособность, повышаются тревога и депрессия. Долгий сон тоже не совсем полезен, ведь он может нарушить работоспособность сердца и сосудов, повысить риск возникновения инфаркта и инсульта, а еще стать причиной других серьезных недугов.