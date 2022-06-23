Как выбрать платье на выпускной по типу фигуры, учитывая цвет и длину
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Как выбрать платье на выпускной по типу фигуры, учитывая цвет и длину

Как выбрать платье на выпускной по типу фигуры, учитывая цвет и длину

Выбирать платье на выпускной необходимо не только по типу фигуры, но и учитывать при этом цвет и длину. Важность этого вопроса для российских выпускниц сложно переоценить, ведь отношение к выпускному балу у подростков особенное. Выбрать красивое платье, чтобы оно подчеркивало достоинства внешности и соответствовало модным тенденциям, — задача не из легких.

Профессионалы из мира моды рекомендуют не отдавать предпочтения коктейльным платьям с пышными узорами, а больше смотреть на цвет и длину.

Как выбрать платье на выпускной по типу фигуры


В среднем, школы и техникумы девушки заканчивают в возрасте от 16 до 18 лет. Этот возраст считается все еще бушующим подростковым периодом, и фигуры у выпускниц очень сильно разнятся из-за различий в физиологии и темпов развития. Девушки имеют разные особенности внешности, которые формируют запрос на выбор платья на выпускной.

Наиболее модными фасонами в 2022 году являются платья с кружевами и средним декольте, с открытыми плечами без бретелек и высоким вырезом на бедре, но это если предпочтение отдается прямым, а не пышным платьям. Ориентируясь на этот тренд и свой собственный размер по имеющимся подростковым формам, можно подчеркнуть достоинства любой фигуры.

Как выбрать платье на выпускной по длине и формам


При низком росте у выпускниц часто бывает укрупнение бедер из-за дисбаланса гормонов роста и набора веса. Таким девушкам эксперты рекомендуют на выпускной исключительно длинные платья однотонного типа и с высоким вырезом на бедре. Таким образом, девушка подчеркнет то, что разбирается в модных тенденциях, а также существенно увеличит визуально свой рост, при этом нивелируя полноту бедер.

Ровно такая же история для полных, но высоких девушек, так как одноцветные и прямые платья действительно визуально уменьшают любые формы.

Отдельная рекомендация для очень высоких выпускниц. Их выбор, согласно текущим модным тенденциям, — короткие цветастые платья с пышной юбкой. При этом стоит обязательно брать такие платья, которые крепятся корсетом, а не бретельками. Открытые плечи и пышная юбка выше колен у длинноногой стройной выпускницы — признак стиля и открытости. К тому же такой наряд визуально уменьшает порой некомфортный для таких девушек рост.

Как выбрать платье на выпускной по цвету


Если с длиной и формой платья определиться можно даже без советов экспертов, исключительно ориентируясь на собственные габариты и рост, то цвет является куда более научной составляющей.

Модные цвета, а особенно на выпускной бал, являются залогом успеха перед уже бывшими одноклассницами и повышают шанс стать королевой бала. Именно поэтому особенно популярной и долгожданной является рекомендация насчет цвета выпускных платьев.

В 2022 году, согласно данным профессиональных экспертов, самые модные оттенки такие: сине-голубой (холодных оттенков вроде нефрита и аквамарина), белый или бежевый, красно-бордовый, черный с серебристым, темно-фиолетовый. Каждый цвет стоит подбирать по личным предпочтениям, так как современная мода давно отошла от принципа определения цветотипа девушек.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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