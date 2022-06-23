Каков смысл жизни для каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

У каждого из нас свои цели в жизни, но у людей одного Знаков Зодиака они могут быть очень похожими или даже идентичными. Астрологи рассказали о высшем смысле жизни для каждого из Знаков.

Для успешного поиска своего предназначения вы можете обратиться за помощью к вдохновляющим цитатам о жизненном пути. Также полезно будет прислушаться к интуиции и прочитать то, что написано в этой статье. Возможно, это наведет вас на верные мысли.

Овен

Смысл жизни Овнов заключается в свободе — поисках и ее удержания. Представители данного Знака ненавидят быть зависимыми от кого-то и очень любят делать то, что им нравится. Вы можете сказать, что это важно всем, и будете правы, но для Овнов это стоит на первом месте.

Телец

У Тельцов есть высшая цель, которую они осознают довольно рано — им хочется найти или создать самим такое место, в котором они смогли бы быть самими собой, а также смогли бы окружить себя нужными, приятными и добрыми людьми. Смысл жизни Тельцов в наличии дома — места, в котором они бы могли ни от кого и никуда не бежать.

Близнецы

Смысл жизни Близнецов — наслаждение. Наслаждение каждым новым днем, развлечениями, общением, яркими эмоциями. Эти люди проживают каждый день как последний, потому что лучше других осознают, что лучше не тратить время впустую. Когда Близнецы пресыщаются счастьем. Их целью и смыслом существования становится оказание помощи окружающим.

Рак

Смысл жизни для Раков — семья, дом, любовь. Эти люди очень хотят создать свою собственную ячейку общества, в которой для них было бы место. Семья для Рака — это нечто святое, нечто необходимое. По этой причине они всегда мечтают о браке и детях.

Лев

Карьерные успехи — вот что движет Львами. Эти люди очень хотят сделать всё возможное для того, чтобы разбогатеть и обеспечить себя до глубокой старости. Главная цель Львов заключается в пассивном доходе. Многие скажут, что деньги не могут быть смыслом жизни, но Львам нужны не столько сами деньги, сколько признание и авторитет.

Дева

У Дев смыслом жизни является поиск истины. Эти люди постоянно пребывают в поисках ответов на вопросы типа «откуда мы?», «для чего мы живем?», «что после смерти?», «есть ли другие миры?», «что правильно, а что нет?» и так далее. Девы — это мудрецы и мыслители современного мира.

Весы

Смысл жизни Весов заключается в поиске добра. Их тянет к позитивным и оптимистичным людям, к личностям с развитым чувством ответственности. Весы не променяют это ни на что другое. Они не станут общаться с теми, кто несправедлив — даже если им предложат все деньги мира.

Скорпион

Смысл жизни Скорпионов состоит в поисках идеальной работы, идеальной второй половинки, идеальной жизни в целом. Эти люди хотят быть самыми счастливыми, поэтому не соглашаются на что-то второсортное. Смысл существования для них — максимальный комфорт и окружение себя теми, кому можно доверять.

Стрелец

Стрельцы по своей натуре являются искателями полезной информации. Именно поэтому среди них так много ученых и просто умных людей. Они хотят понять и объяснить этот мир и все процессы в нем происходящие, го делают это не с духовной точки зрения, как те же Девы, а с точки зрения фундаментальной науки.

Козерог

Козерогами движет желание достичь стабильности и какого-то жизненного равновесия. Именно это и является смыслом жизни для них. Они уверенно обходят стороной все проблемы и неурядицы, потому что не хотят тратить время на исправление своих ошибок и жить в стрессе.

Водолей

Водолеи — бунтари с большой буквы. Их смысл жизни и одна из самых главных кармических задач — изменение этого мира, но не с эгоистичными позывами, а во имя справедливости. Водолеи любят идти наперекор законам, морали. Очень часто это выливается в нечто очень хорошее. Смелости им в этом не занимать.

Рыбы

Смысл жизни для Рыб состоит в поисках прекрасного. Эти люди вдохновляются красотой этого мира, людьми, событиями. Практически все Рыбы ищут радости, мира и взаимного уважения. Их цель — передать людям те яркие эмоции, которые они испытывают.