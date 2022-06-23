Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в июле
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Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в июле

Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в июле

У каждого из нас свои цели, которые ставит перед нами мироздание. Очень многое о кармических особенностях данного воплощения вам поможет узнать ваш месяц рождения. Настало время узнать, зачем появляются на свет люди, рожденные в июле.


Многие люди пытаются прочитать свою судьбу, чтобы узнать будущее, но будущее зависит от дня сегодняшнего. Старайтесь помнить о своих кармических задачах и прислушиваться к интуиции, когда перед вами будет вставать сложная дилемма.

Победа над врагами

В прошлой жизни люди, рожденные в июле, скорее всего, были наполнены злобой и негодованием из-за какого-то человека или группы людей. Текущем воплощении у них есть возможность одержать над ними победу. Это ни в коем случае нельзя воспринимать как месть, поскольку мстительность идет вразрез с кармическими законами добра. Вселенная дает возможность этим людям сделать то, чего у них не получилось сделать в прошлой жизни.

Распространение правильной и созидательной морали по миру

Это высшее предназначение тех, кто был рожден в июле. Их предназначение — это помощь людям в определении того, как и куда им стоит двигаться дальше. Делать для этого что-то осмысленное не обязательно. Те, кому нужно взять пример с июльских людей, сделают это сами. Они обязательно увидят в них то, что должны увидеть. Главной задачей рожденных в седьмой месяц года является не мешать окружающим пытаться изменить свою жизнь к лучшему.


Сохранение секретов

Люди июля выполняют роль непреодолимой стены, через которую невозможно пройти чужим секретам. Если кто-то говорит им что-то важное о себе или о другом человеке, эту информацию необходимо сохранять и ни в коем случае не передавать далее. В противном случае можно испортить себе карму. Большинство людей, рожденных в эту летнюю пору, не одобряет сплетен. Такова задумка Вселенной. Нарушать этот баланс ни в коем случае нельзя.

Забота о человеке

У рожденных в июле довольно часто в жизни появляется человек, о котором хочется заботиться. Перед началом этой жизни мироздание поставило перед рожденными в седьмой месяц года задачу — помогать тому, кто в этом очень сильно нуждается. Скорее всего, в прошлой жизни этот человек оказал какую-то неоценимую помощь, но не получил должной благодарности. Теперь люди июля должны вернуть должок.

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По материалам: dailyhoro.ru

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